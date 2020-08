Xavi: ?Aún no es el momento de regresar al Barcelona?

Redacción deportes, 13 ago (EFE).- ?Aún no es el momento de regresar al Barcelona?, considera Xavi Hernández, el excapitán azulgrana y actual entrenador del Al Saad catarí. ?En enero les dije que no era el momento (de convertirse en el entrenador de su antiguo club), y ahora no me han contactado?, añade.



El de Terrassa descartó así su llegada al club catalán de cara a la siguiente temporada en una entrevista concedida a el diario ?El País? en la que dice respetar "mucho" a Quique Setién, actual técnico del Barça. "Tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barcelona necesita, que es el cruyffismo, otra cosa es que los resultados acompañen?, opina Xavi.



Por su parte, continúa con el objetivo es ?seguir adquiriendo experiencia?, aunque admite que para él ?sería un privilegio entrenar algún día al Barcelona, con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales. Me gustaría hacer un equipo con gente válida que conoce la casa, gente de mi confianza y de mi cuerda?.



Preguntado por la fórmula de Leo Messi de renovar año a año, el campeón en el Mundial de Sudáfrica con la selección española responde que ?se lo ha ganado; cláusula automática. Messi necesita al Barça, y el Barça necesita a Messi. Tienen que hacerle feliz, porque con Leo Messi contento ganarán más títulos?.



Añadió que mantiene ?una gran amistad? con el jugador argentino y que le respeta ?mucho? porque ?es un animal competitivo, siempre quiere ganar, y desde hace diez años es el mejor futbolista del mundo?. Por eso desea que ?ojalá? puedan volver a encontrarse ?a nivel profesional?.