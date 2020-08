Koeman quiere a Memphis Depay, otro conocido

Aunque el 'huracán Messi' lo oculta todo y hasta que no se resuelva su continuidad o no la planificación del Barça va a estar en entredicho, los movimientos de los tres últimos días indican que Ronald Koeman no se quiere complicar en su 'revolución' y quiere rodearse de lo mejor que conoce.

Si primero fue Van de Beek para que formara el centro del campo junto a Frenkie de Jong y ayer situaron a Wijnaldum (Liverpool) en la órbita blagurana, RAC1 asegura que el Barça también va a por la estrella del Lyon en la Champions: el también holandés Memphis Depay. Un jugador que Juninho, director deportivo del club francés, no nombró entre los que pueden salir este verano, pero al que sólo le queda un año de contrato con el Lyon, que este año necesita ingresar porque no va a jugar competición europea.

El fútbolista, fichado hace tres años por 16 millones, vale ahora 44 segun la última revisión de su valor y hay muchos clubes que le pretenden. Además, es el capital de su equipo y su presidente, Jean-Michel Aulas, está acostumbrado a negociar muy duro. Tanto que incluso estaría dispuesto, según L'Equipe, a que agotara el año que le queda y se fuera gratis el próximo verano.

Todo será cuestión de dinero y no hay mucho, pero una posible salida de Messi lo cambiaría todo. Hasta que eso no se decida todas las demás operaciones están condicionadas a ella.