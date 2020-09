Thiago celebra la continuidad de Messi

Las Rozas (Madrid), 5 sep (EFE).- Thiago Alcantara, exjugador del Barcelona y actual centrocampista del Bayern Múnich, celebró la continuidad de Leo Messi en el conjunto catalán y mostró "respeto" por la decisión final tomada por el argentino.



"Cualquier decisión beneficiosa para el club en el que está es maravilloso", dijo Thiago en rueda de prensa desde la concentración de la selección española. "Leo suma y es súperimportante en cualquier equipo que esté, si es en el Barça mejor para el club", añadió.



Más distante se mostró Thiago a la hora de opinar sobre la decisión final de Messi tras su intento de marcharse del Barcelona y pedir su salida a la directiva a través de un burofax.



"Conozco al compañero y al rival. Obviamente hemos visto las declaraciones de Leo por la magnitud que tienen sus palabras en el mundo del fútbol y no hago ninguna valoración. Es una decisión personal suya y, como la de cualquier compañero de profesión, la tienes que respetar. A mí ni me va ni me viene, estoy en un club completamente diferente y respeto la decisión que ha tomado", sentenció.