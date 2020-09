Otro lío en Barcelona: Koeman no puede aún dirigir oficialmente al Barça

Otro lío en Barcelona: Koeman no puede aún dirigir oficialmente al Barça

El Barça no gana para líos este verano. Desde el 8-2, pocas alegrías se han visto en la Ciudad Condal y ahora, como consecuencia de aquello, llega una nueva. Según ha desvelado la Cadena Cope, Ronald Koeman aún no tiene autorización para poder dirigir oficialmente al cuadro blaugrana, a apenas 10 días de su debut ante el Villarreal.

Según ésta, el técnico holandés y el Barça aún no han recibido la autorización de la RFEF para que se pueda sentar en el banquillo porque Quique Setién aún no ha cobrado y firmado su finiquito. Y, por tanto, oficialmente aún no ha rescindido su contrato.

Es un asunto que no debería representar un problema para el club, pero viendo los que estan teniendo para deshacerse de jugadores, incluso dejándolos ir gratis o las declaraciones desde Milán y Lyon de que no tiene 'cash' para hacer una oferta por Lautaro Martínez y Memphis Depay... todo es posible.

Las palabras de Koeman de anoche en las que señalaba que si Luis Suárez se queda será uno más no hacen sino ratificarlo.