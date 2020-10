6-0. El Barcelona arrasa al Sevilla y se cita con el Logroño en la final

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- El Barcelona arrasó al Sevilla en las semifinales de la Copa de la Reina y, con un contundente 6-0, en el que brilló la nigeriana Asisat Oshoala con un doblete, se clasificó para la final, que disputará ante el EDF Logroño.



Las jugadoras dirigidas por Lluís Cortés no dieron ninguna opción a un rival que aspiraba a pelear por su primer trofeo. Y es que, muy pronto, desde el cuarto minuto, el Barcelona comenzó su recital con el primer tanto de Oshoala, que aprovechó una asistencia de Patricia Guijarro para abrir el marcador tras aprovechar un mano a mano ante



Oshoala alargó su racha en la Copa de la Reina. En cuartos, ya hizo un doblete al Sporting y el Sevilla iba a ser otra víctima de su voracidad y de la de sus compañeras. Hundido por el tempranero tanto de la africana, el conjunto andaluz recibió otro golpe a los 18 minutos mientras intentaba frenar el buen fútbol de sus rivales.



La noruega Caroline Graham, con un gran movimiento dentro del área, y prácticamente en una de sus primeras acciones, abrió brecha en el marcador. Efectividad cien por cien. Sin destacar demasiado, apareció con lucidez para recortar a Lucía y batir con un disparo ajustado lejos del alcance de la portera Sara Serrat.



El recital azulgrana continuó con un cabezazo de Patricia Guijarro a la salida de un córner y que acabó con el balón en la red de la portería del Sevilla. A los 21 minutos, el 3-0 obra de Guijarro fue una losa imposible de levantar para el Sevilla, que en apenas un suspiro se despidió de la gran final.



Con todo perdido, el Sevilla intentó no recibir un castigo excesivo, pero no pudo evitar otros tres goles. Salvo un intento de la estadounidense Toni Payne antes del final de la primera parte, no hubo muchas más noticias en ataque de un equipo que se fue al descanso con otro tanto en contra.



De nuevo Oshoala, en esta ocasión después de rematar un centro de Leyla desde la banda izquierda, aumentó una renta que adquiriría tintes dramáticos para el Sevilla con el quinto de Melanie Serrano, un golazo olímpico en la segunda parte que precedió al sexto, obra de Aitana Bonmatí tras culminar un contragolpe.



Entonces, con 20 minutos por delante, el Barcelona cerró un set en blanco a favor y no pudo hacer un siete al Sevilla. Sin embargo, el 6-0 fue más que suficiente para celebrar de manera brillante el pase a la final de la Copa de la Reina.



-- Ficha técnica:



6.- Barcelona: Cata Coll; Mapi León, Marta Torrejón (Cronogorcevic, m. 46), Mariona Caldentey (Vicky Losada, m.46), Alexia Putellas (Aitana Bonmatí, m. 63); Patri Guijarro (Hamraoui, m. 46), Leyla (Melanie Serrano (m. 58), Caroline Graham, Andrea Pereira; Asisat Oshoala y Leike Martens.



0.- Sevilla: Sara Serrat; Lucía, Echeverri, Nagore Calderón (Toro, m. 75), Carla; Claudia Pina (Ana Franco, m. 64), Virgi (Almudena Rivero, m. 64), Payne (Raquel Pinel, m. 64), Aivi; Bores (Amparo Delgado, m. 75) y Coleman.



Goles: 1-0, m. 4: Oshoala; 2-0, m. 17: Caroline Graham; 3-0, M. 21: Patricia Guijarro; 4-0, m. 38: Oshoala; 5-0, m. 67: Melani Serrano; 6-0, m. 72: Aitana Bonmatí.



Árbitra: Arantza Gasrastegui. Mostró cartulina amarilla a Martens (m. 13) por parte del Barcelona.



Incidencias: segunda semifinal de la Copa de la Reina disputada en el estadio Johan Cruyff de Barcelona.