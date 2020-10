Griezmann explota por las palabras de Sostres sobre Ansu Fati

Antoine Griezmann no pudo reprimir su indignación ante la crónica del Barça-Ferencvaros del periodista Salvador Sostres para el diario 'ABC', en la que éste se refería a su compañero Ansu Fati en los siguientes términos: "Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: '¡Agua, agua!', anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".

Esta salida de tono del cronista provocó la reacción del delantero francés, escandalizado y molesto por las apreciaciones xenófobas hacia su compañero. "Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", se desahogó el internacional galo en Twitter.

Lo cierto es que el asunto está coleando, ya que en las últimas horas los medios que cubren la actualidad azulgrana informaban de que el F.C. Barcelona emprenderá acciones legales contra el rotativo español y su colaborador por los insultos racistas vertidos en dicha crónica hacia el joven delantero.

Tal ha sido el revuelo montado que el polémico articulista ha publicado en la mañana de este jueves unas palabras de disculpa en la edición digital de 'ABC'. "En la crónica del Barça sobre su partido contra el Ferencvaros, en mi voluntad de elogiar la belleza de los movimientos de Ansu, y su clase como jugador muy joven, algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista. Nada más lejos de mi intención, ni de mi opinión, muy favorable al jugador como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó. Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido", escribió Sostres.