Masip: "La gestión del Barcelona está los últimos años en manos de incapaces"

Alcobendas (Madrid), 22 oct (EFE).- Enric Masip, exjugador de balonmano del Barcelona, declaró este jueves que la gestión del club catalán "los últimos años se ha dejado en manos de incapaces", en alusión al presidente Josep María Bartomeu, del que dijo que "por responsabilidad después de la eliminación europea en Lisboa se tenía que haber ido".



Masip siempre ha estado ligado al Barcelona, primero como jugador entre 1990 y 2004 y después, hasta 2013, como secretario técnico de la división de balonmano del club azulgrana.



"Esta directiva, aparte de a la justicia, se agarra a todo lo que puede para seguir, pero hablamos de sensibilidad y cariño al club y hay cosas abandonadas por el presidente. La gestión es un cúmulo de despropósito tras despropósito", dijo Masip, muy crítico con la gestión de Bartomeu.



"Lo normal es que después de Lisboa alguien diera un paso atrás y no dijera que por responsabilidad se quedaba. Por responsabilidad se tenía que haber ido", comentó el exjugador de balonmano sobre la eliminación del equipo de fútbol de la Liga de Campeones en cuartos de final contra el Bayern de Múnich (8-2) el pasado 14 de agosto.



"El problema han sido los últimos años, que hemos dejado en manos de incapaces la gestión del club, en lo deportivo y lo económico. Estos años se ha ido tapando la gestión pésima por los resultados y por Messi", señaló.



"Hace unos años la guerra con Messi era impensable y también han conseguido eso. Yo creo que están usando todas las estratagemas posibles para cuadrar números y no pagar el aval de los directivos", apuntó.



Esta semana, el Barcelona anunció oficialmente la renovación de Gerard Piqué, Marc Ter Stegen, Frenkie De Jong y Clement Lenglet.



"Que alguien que en diez días podría estar fuera del club se atreva a renovar a cuatro pesos pesados con fichas altas me parece mal. Este año le rebajas el sueldo, te ahorras las fichas, el año que viene se lo subes y el jugador encantado. No se puede tener más mala fe. Renovar a cuatro jugadores importantes, alguno hasta los 37 años, es algo demencial, pero esto es el Barcelona los últimos años", declaró Masip, que participó en el 'Desafío Nacex', un torneo de pádel solidario entre exjugadores del Barcelona y Real Madrid.



Sobre la situación que se ha vivido con Leo Messi los últimos meses, en los que el argentino manifestó su intención de marcharse, Masip opinó que hubiera sido "absurdo ir a juicio" contra él.



"Habría que intentar que se quedará. A ellos les ha salvado cinco años y es bueno que se haya quedado porque encontrar otro jugador igual es muy difícil. Hay que conservar los valores del club, pero desgraciadamente el club se ha deshumanizado y parece que solo cuenta el dinero", manifestó.



Masip también habló sobre los paralelismos que, a su juicio, ve entre la gestión de la directiva que encabeza Bartomeu en el Barcelona y Florentino Pérez en el Real Madrid.



"Desde fuera parece que Florentino Pérez tiene más poder y más peso. Para otras cosas igual no es el mejor modelo de gestión y no hay que compararse, pero en el Real Madrid al menos sabes quién manda, te llames como te llames", declaró.



"El problema del Barcelona es que no sabes quién manda. Dicen que manda Messi, pero pide a Neymar y le traes a Griezmann. Es una sensación de inestabilidad y de no saber quién manda. No hay ningún tipo de control. El Barcelona tiene que mirar lo de hace quince años y hacer las cosas al contrario de como se hacen. El Barcelona de unos años para acá va en picado", concluyó. EFE



