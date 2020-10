Koeman: "El reto es tan grande, que solo pido tranquilidad y tiempo"

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- Después de sumar un punto de los últimos nueve posibles en LaLiga Santander y en un momento marcado por los nubarrones institucionales en la entidad, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, pidió "tranquilidad y tiempo" para afrontar un reto "tan grande" como dirigir al equipo azulgrana.



"Cuando hablé con el Barça, sabía que no sería fácil por los cambios que queremos hacer, por el tema del coronavirus y la situación económica. El reto es tan grande, que solo pido tranquilidad y tiempo porque estamos cambiando muchas cosas", aseguró el técnico neerlandés en la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones contra el Juventus.



Sus declaraciones realizadas en Turín se producen después de caer contra el Real Madrid (1-3) y en una semana en la que junta la directiva azulgrana debe decidir si pone fecha para la celebración del voto de censura o, por contra, dimite.



En lo estrictamente deportivo, Koeman insistió que en el último clásico su equipo estuvo "muy bien y con ambición" durante 60 minutos, justo antes del gol de penalti de Sergio Ramos.



En este sentido, se refirió también a esta última acción y a las críticas que realizó tras el encuentro asegurando que no entiende cómo se aplica el videoarbitraje en España.



"No estoy arrepentido sobre mis declaraciones. No está en mis manos. No quiero hablar más sobre este tema. Es más importante el partido de mañana", respondió al ser preguntado por si teme que le abran un expediente sancionador.



Precisamente, sobre el encuentro de este miércoles en Turín, Koeman señaló que "es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos" en la Liga de Campeones.



"Es importante sacar un buen resultado y, con el fútbol que queremos, buscar oportunidades. Será un partido de alto nivel", analizó.



En este sentido, Koeman recordó que es "un entrenador que juega para ganar los partidos", si bien precisó que es importante encontrar un "equilibrio entre atacar y defender".



Una de las dudas con vistas a mañana es la presencia de Cristiano Ronaldo, cuya participación dependerá del resultado del test PCR al que se sometió este martes.



El técnico azulgrana es de los que prefiere que el portugués salté al tapete verde, ya que se trata de un partido "importante" en el que tienen que jugar "los mejores sobre el campo".



"Cristiano Ronaldo es un gran jugador, pero no sé si está en condiciones de jugar. No es mi problema, pero ojalá esté, por el partido, por su fama y por ser goleador. Es una razón más para estar muy preparados", afirmó.