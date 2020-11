Rakitic responde a Setién: "A Messi hay que cuidarlo de una manera especial"

El nombre de Quique Setién ha vuelto a estar en el centro de la actualidad del fútbol después de que el extécnico del FC Barcelona concediera una entrevista en El País donde hablaba de su relación con Leo Messi. "Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado...", desvelaba el cántabro.

"Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan. Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira... Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club", espetaba Setién.

Durante su entrevista le recordaron aquella frase que el 'Tata' Martino le dijo a Messi cuando dirigía al Barça: "Sé que si llamas al presidente, me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días". Una frase a la que Setién respondió así: "No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás".

Y en ese "demás" se encontraba Ivan Rakitic, que al igual que Setién, acabaría saliendo de Can Barça este verano. El croata ha sido cuestionado por las palabras de Setién en una entrevista que ha concedido a Muchodeporte, respondiendo así al cántabro. "La opinión de cada uno hay que respetarla, me he llevado siempre de maravilla con Messi. De hecho, fue de los primeros que se acercó a mí cuando llegue a Barcelona para cualquier cosa que necesitara. Jugadores de ese nivel, que tienen esa posibilidad de marcar la diferencia, son diferentes y deben ser diferentes, a esos jugadores hay que cuidarlos de una manera especial, mi relación con él siempre ha sido muy buena", ha dicho Rakitic.