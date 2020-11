Betis: una oportunidad para recaudar y una competencia importante

No entró, finalmente, en ninguna operación durante la última ventana de transferencias, aunque se habló de que abarataría el fichaje de Lautaro Martínez. En la recta final, el Atalanta pujó por su contratación, pero el Barcelona, que siempre lo mantuvo en el mercado, se descolgó pidiendo 40 millones de euros por su traspaso, una cantidad inasumible para la mayoría, máxime en estos tiempos de pandemia y por un futbolista sin apenas experiencia internacional. El Inter de Milán, no obstante, ofreció otras fórmulas para hacerse con Junior Firpo, que interesaba e interesa en tierras lombardas, con una cesión remunerada con opción de compra de 25 millones que no llegó a buen puerto.

En teoría, Koeman contaba con el hispano-dominicano ante los sempiternos problemas físicos y la edad de Jordi Alba, aunque la realidad ha acabado demostrando que el '24' apenas entra en los planes del holandés, que le ha brindado menos de media hora hasta la fecha: 28 minutos en el estreno en Champions ante el Ferençvaros y el tiempo de alargue en el Juventus Stadium. Prefiere el ex seleccionador de Países Bajos a Serginho Dest a pierna cambiada. Se avecina, por tanto, una segunda temporada de ostracismo para el carrilero zurdo, que asumió la primera como parte del proceso de adaptación a un grande, pero que debe replantearse su futuro para que su incipiente carrera en la elite, selección española incluida, no acabe antes siquiera de empezar.

El Betis ofreció en verano su retorno, aprovechando que Pedraza volvía al Villarreal, donde ahora brilla una vez renovado contra todo pronóstico, y el bajo rendimiento del hoy renacido Álex Moreno. Con todo, las limitaciones económicas heredadas de la crisis sanitaria solamente dejaban entreabierta la puerta del préstamo, cerrada ante las pretensiones recaudatorias del club azulgrana. Una necesidad que se mantiene vigente, por lo que el porvenir de Junior volverá a ser de actualidad en enero. Desde Italia, 'Calciomercato' habla de una nueva ofensiva 'neroazzurra', puesto que Antonio Conte lo tendría entre sus preferencias de nuevo.

No es el único, pero sí el más barato, ya que el Bayern no está por la labor de dejar salir a David Alaba, pese a que el polivalente zaguero austriaco, que puede ejercer de central y lateral (como el ex verdiblanco) pero también de mediocentro, no ha renovado y quedará libre el 30 de junio de 2021. Se trata de una gran competencia para Junior, que llegaría a Milán cedido y, en el mejor de los casos, con una opción de compra que permitiera al Barça obtener una plusvalía (desembolsó 18 kilos, más otros 12 en objetivos). Además, los laterales izquierdos del Chelsea Emerson Palmieri y Marcos Alonso estarían en la órbita de una escuadra italiana descontenta con las prestaciones ahí del veterano Kolarov, por lo que se buscan soluciones en San Siro.

El Betis estará muy atento a los movimientos en la Ciudad Condal con su canterano, ya que suponen una posible vía de financiación para futuros proyectos. De acelerarse cualquier operación de venta tras las Navidades, algo improbable en estos momentos, podría ser una solución relevante para cuadrar el presupuesto actual, lastrado por la crisis y con la urgencia de algún traspaso próximamente y de las rebajas salariales para esquivar el déficit. De posponerse para el verano próximo, un hipotético ingreso ayudaría a la elaboración de la nueva plantilla heliopolitana para la 21/22. Hay que recordar que los culés abonaron el 80% del pase del de Santo Domingo de Guzmán en tres plazos, el último de ellos pendiente para la primavera de 2021, aunque una fórmula (compartir los gastos financieros) permitió disponer antes del dinero.

El otro 20% lo iría adquiriendo en función del número de partidos disputados en su primera campaña como azulgrana, con siete millones de euros divididos en tramos que, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, no han dejado casi réditos por el momento ante el ostracismo de Junior, y otros cinco condicionados al debut con la absoluta o los títulos del club en la 19/20, por lo que tampoco por ahí llegó más 'plata'. Ahora, si fuera traspasado al Inter (pese a la alta y reputada competencia) por los 25 kilos anunciados, el Betis ingresaría cinco como propietario de la quinta parte de sus derechos, aparte de lo que le correspondiera por derechos de formación.