El consejo de Eto'o para Messi

Samuel Eto', ex futbolista del Barcelona y de la selección camerunesa, se refirió a la posible salida del atacante Lionel Messi del club azulgrana y deseó que en caso de producirse esté a la altura de lo que ha significado.

"Yo no quiero que Messi salga, quiero que termine en Barcelona. Pero si tiene que salir mañana, que su salida esté a la altura de la dimensión del jugador que ha sido. Que todos vayamos allí, le acompañemos y le demos las gracias por los años que nos ha dado", apuntó durante una mesa redonda del foro virtual World Football Summit (WFS).

"Lo único que quiero es que sea siempre feliz porque le tengo un cariño especial. Después de ver todo lo que está pasando siempre allí, que los cracks no salen de manera elegante... lo único que digo a la directiva es que siempre hay un principio y un fin, pero el fin no siempre tiene que ser el mismo. El Barcelona es muy grande, representa a millones de personas y a veces los dirigentes no sé si lo pueden entender", dijo también.

Sobre el combinado nacional y su experiencia en él, declaró: "Cuando gané mi primera Copa de África esto me valió más que todo porque es la máxima competición continental. Poder ganarlo con los años que yo tenía, con aquel grupo... fue un momento único en mi carrera, de los más bonitos. Jugar en la selección no es lo mismo que hacerlo en un club".

"He servido a mi selección durante toda mi carrera y cuando íbamos allí tenía todas las dificultades del mundo. Los compañeros del club no se lo creían. Pero con todas esas dificultades, para mi siempre era un honor y un orgullo representar a veintiséis millones de personas cada vez que me llegaba una convocatoria", expresó.

Asimismo valoró su paso por el Barcelona: "Fue la etapa más fácil que un jugador puede tener, alrededor tienes a los mejores del mundo. Solo tienes que buscar tu sitio y demostrar lo que tienes. En Mallorca había un buen grupo pero conocíamos nuestros límites. En el Barcelona llegas y tienes a la derecha a Ronaldinho, a la izquierda a Giuly. Luego llegan otros fenómenos como Messi, Iniesta, Xavi, Yayá Touré o Busquets...".

"Cuando llegué allí tenía una vitrina para demostrar al mundo entero que en igualdad de oportunidades los africanos valemos también. Tenía una oportunidad que sabía que acabaría en uno, dos o tres años porque el Barcelona te da una dimensión donde te ven en todo el mundo. Lo más importante para mi fue ganarme el respeto de los compañeros", manifestó.

En ese sentido no oculta que en los comienzos tuvo 'todas las dificultades del mundo': "En África lo más difícil es soñar, hasta el sueño nos cuesta dinero. He sufrido como cualquier niño que nace y crece ahí, pero he tenido mucha suerte porque entre millones de niños fui uno de los elegidos para salir de mi continente, llegar a Europa y luchar contra los grandes para imponerme".

"No ha sido un viaje tranquilo porque tienes que hacerlo tres o cuatro veces mejor que los demás para que te consideren un poco. Siempre nos quieren limitar. Yo personalmente he tenido muchas dificultades pero eso me enorgullece y hace que cuando vea a donde he podido llegar le dé las gracias a Dios y a mi familia. Se necesita coraje y pensar que uno nunca puede bajar los brazos", opinó.

Además habló de algunos episodios de racismo vividos en su carrera: "Seguimos igual, el racismo sigue ahí. Parece que los años pasan y no avanzamos con ese tema, se sigue viendo en los estadios y las multas son ridículas. Es un tema político y yo digo que el campo de fútbol es solo reflejo de la sociedad".

"Tenemos que mejorar la sociedad, educar a nuestros hijos y saber que todos estamos en la misma cadena, que no hay diferencias. Soy negro y tengo la sangre roja, el otro es blanco y también. Hay que educar a nuestros hijos para que sus hijos no repitan los errores que han cometido algunos padres", comentó.

El ex delantero indicó por otro lado que ahora tiene una vida tranquila y detalló el trabajo que realiza en su fundación: "Solo tengo el dolor de que doy muchas posibilidades pero somos conscientes de que muchos no van a llegar. Esto es doloroso porque de miles a veces solo lo consiguen dos o tres".

"Mi filosofía es dar oportunidades para que mañana sean hombres, cada uno donde llegue. No todos van a llegar donde les hace ilusión, pero que lleguen. Hoy estamos más enfocados en construir hospitales, en dar a la juventud posibilidades de seguir sus estudios en otros continentes. La mejor arma que tiene África es su juventud y su juventud tiene que estar preparada", finalizó.