Riqui Puig no quiere salir, pero Koeman le empuja: "Eres un filtrador"

Ya advirtió Manuel Pellegrini por activa y por pasiva que no espera fichajes en enero. Y Haro deslizó que tenía razón. El Betis no puede aumentar su masa salarial. De hecho, se ha comprometido con LaLiga a reducirla, por lo que tendrá que haber salidas, en forma de cesión o venta, antes de que termine la temporada si no quieren los verdiblancos que su tope de gasto en este apartado se reduzca todavía más. En Heliópolis, de no haber un cambio de timón accionarial que devuelva el mando en plaza a Serra Ferrer, insisten en no malvender a sus efectivos, por lo que querrían esperar a una hipotética revalorización en la Eurocopa de William Carvalho, Canales o Fekir.

Con todo, ESTADIO ya informó de los contactos con el Barcelona por Riqui Puig y Aleñá cuando se conoció la gravedad de la lesión del cántabro, si bien la realidad económica lo lastra todo. Obligado a mirar en casa (Rodri) o a reubicar a Fekir, Guardado o Joaquín, el míster verdiblanco se resigna a tirar hasta el próximo verano con lo que tiene, si bien estará atento al mercado por si se alinean los astros (oferta reseñable por algún miembro prescindible del plantel mediante) y puede llegar alguna incorporación invernal.

El que más gusta, por edad, proyección, similitud con Canales y ganas, es Riqui Puig (21), pero, como pasa aquí con Lainez, el mediocampista creativo se empeña en no salir de la Ciudad Conda, pese a las directas e indirectas que le lanzaron Valverde, Setién y, más recientemente, Koeman. El de Matadepera, según desvela 'El País', fue acusado en el vestuario de 'topo' por parte del holandés, quien, delante de sus compañeros, le afeó que su descarte antes del Trofeo Gamper y la recomendación de una cesión fueran públicos enseguida: "Eres un filtrador".

Bien es cierto que Koeman tampoco tiene la continuidad asegurada, sobre todo cuando se consume el relevo en la directiva culé, por lo que Puig podría optar por seguir a la espera de mejores coyunturas. Sea como fuere, el Betis, como otro buen puñado de equipos, permanece atento a los movimientos del mercado en el Barça por si, al final, el joven medio catalán se decide a buscar minutos fuera, pues tampoco su ficha es reseñable, con lo que, de haber salidas en Heliópolis, todo podría cuadrar.