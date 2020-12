Ronald Koeman: "Va a ser un partido bonito"

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman dijo que el partido de mañana miércoles ante la Real Sociedad, el actual líder de la Liga, "va a ser bonito" porque son "dos equipos con gusto por el balón y la presión".

Así, el técnico holandés considera que va a ser "un partido más abierto que algunos que hemos jugado últimamente", ya que "la Real Sociedad es un muy bien equipo, se nota que llevan varias temporadas juntos, y me gusta cómo juegan al fútbol", por lo que "va a luchar por estar arriba".

Koeman se deshizo en elogios hacia el entrenador del equipo vasco, Imanol Alguacil: "Gran parte del mérito lo tiene él. Tienen un sistema de juego que encaja muy bien con sus jugadores, arriesgan jugando el balón desde atrás y poseen grandes individualidades".

Por otro lado, el entrenador del Barcelona explicó que en general su equipo no puede estar contento "por la trayectoria en el campeonato".

Pero puntualizó que "hay que ver cómo está trabajando el equipo" y la victoria ante el Levante fue "muy importante en este sentido", puesto que "la actitud fue muy buena".

Preguntado por las declaraciones de Miralem Pjanic sobre que no estaba contando con los minutos esperados, Koeman admitió que "la semana pasada" habló con él "sobre las cosas que debe mejorar".

En este sentido, dijo que le gusta la actitud del centrocampista bosnio: "No me gusta que la gente que se queda en el banquillo esté contenta. Todos los jugadores que no juegan deben estar descontentos porque deben desear contar con más minutos".

También comentó que Ousmane Dembélé "aún está entrenando individualmente" y que no puede dar "una fecha sobre su regreso" a los terrenos de juego.

Y respecto a quién será el favorito en la eliminatoria ante el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones, Koeman consideró que "es complicado" saber cómo estarán los dos conjuntos en febrero y en marzo, pero puntualizó que "en principio" el Barça tendrá "más jugadores disponibles que ahora" y estará "mejor".