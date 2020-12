Laporta exhibe lona electoral en el edificio donde vive el padre de Bertín Osborne

Joan Laporta, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, exhibió su lona electoral en un edificio situado al lado del estadio Santiago Bernabéu, en la calle madrileña del Paseo de la Habana, donde vive casualmente un madridista conocido como el padre de Bertín Osborne.



Bertín Osborne, también gran aficionado al Real Madrid, se tomó el asunto con humor y según confirmó a Efe su entorno incluso en las últimas horas ha hablado ya con el propio Joan Laporta, con quien el cantante y presentador de televisión mantiene una gran amistad. Ambos comentaron la enorme repercusión que ha tenido en Madrid.



La junta de vecinos del portal que alberga el enorme póster electoral necesitaba el visto bueno de 2/3 de los propietarios para obtener el permiso de instalar la lona en una finca que se encuentra en plena rehabilitación de su fachada. Las obras van para largo, por lo que el cartel también será visible a medio plazo.



"Mi padre me ha dicho: hijo mío, como es amigo, dile que podría haber buscado otra casa", explicó Bertín Osborne en El Transistor de Onda Cero. "Le he dicho a Laporta que el ok de mi padre seguro no lo tiene, él es socio del Madrid", añadió de forma distendida.