Agustí Benedito: "El Ayuntamiento entenderá que queramos un estadio nuevo"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito (Barcelona, 1964) considera que la actual protección del Camp Nou no será un impedimento para que el Ayuntamiento de la ciudad permita derrocar el estadio con la intención de construir uno nuevo, una de las opciones que contempla su proyecto para el club azulgrana.



Además, en una entrevista con EFE, Benedito explica que el Barça podría acabar con 300 millones de pérdidas este curso y que su equipo está estudiando una forma de financiar el club a corto plazo mejor que los bonos de Laporta y que no implicaría tocar el bolsillo del socio.



- Joan Laporta explicó que pretende tirar el Camp Nou al suelo para hacer uno nuevo, una propuesta que usted anunció con anterioridad. ¿Qué le pareció?

- A Laporta le conozco declaraciones reiteradas apostando por el Espai Barça. No le había escuchado nunca decir que quiere tirar el estadio al suelo. Hay argumentos desde todos los puntos de vista para llegar a la conclusión de que esta es la mejor opción: técnicos, económicos, de conveniencia para los socios y de calendario de ejecución de obras. A mí me parece una opción clarísima comparativamente porque aún saldría más barata que la remodelación prevista en el Espai Barça. Supongo que el equipo de Laporta lo ha estado analizando y ha considerado que esta es la mejor opción. Pero él solo contempla tirar al suelo el Camp Nou para construir otro allí mismo y yo propongo dos posibles ubicaciones que se decidirán en referéndum: Camp Nou y Ciutat Esportiva Joan Gamper.



- Cuando usted presentó el proyecto dijo que no hacía falta convocar un referéndum para que los socios decidieran sobre construir o no un nuevo Camp Nou porque quien lo votara ya estaba claro que se inclinaba por esta opción al ser el único precandidato que la incluía en el programa electoral. Pero ahora ya son dos...

- Laporta, como todos, al final hará sus propuestas. La mía es muy clara. Yo en 12 meses me comprometo a hacer un referéndum para que el socio vote la ubicación del nuevo Camp Nou. Esta opción no es exactamente la misma que Laporta. Pero me gustaría que antes de las elecciones todos los precandidatos se dieran cuenta de que se debe hacer un estadio nuevo.



- Algunos expertos y precandidatos como Jordi Farré y Xavi Vilajoana aseguran que el Camp Nou no se puede tirar al suelo porque está protegido con la categoría C y, por lo tanto, deben mantenerse la estructura y los elementos principales. ¿Qué dice usted ante esto?

- Si lo dicen es que se lo han mirado con poco detalle. Mientras tenga un nivel de protección C es evidente que el Camp Nou no se puede tirar al suelo. Primero debes proceder a la modificación del nivel de protección, como sucede en cualquier edificio que se quiere derribar. Como propietarios debemos hablar con el Ayuntamiento de Barcelona. No dejemos que nos quiten el derecho de hacer un estadio nuevo, somos los propietarios del estadio.

- ¿Derribar el Camp Nou y hacer uno nuevo supondría tener que retocar los acuerdos urbanísticos a los que se ha llegado con el Ayuntamiento, la Generalitat y los vecinos?

- Lo que es seguro es que tenemos que hacer el nuevo Palau Blaugrana. Pero también es verdad que se debe abrir una nueva negociación para hacer una modificación sobre la actual cualificación urbanística y quizá sobre alguna cosa más. Pero por suerte estamos a tiempo. Estoy seguro de que el Ayuntamiento de Barcelona entenderá nuestra postura. Y hasta puede que los socios decidan hacerlo en Sant Joan Despí.



- Laporta explicó en una reciente entrevista que propondrá una emisión de bonos entre los aficionados azulgranas a nivel mundial para mejorar a corto plazo la situación económica del club. ¿Qué le parece?

- Nosotros estamos considerando diferentes alternativas en este sentido. La de los bonos también la tuvimos en cuenta, pero no es la que hemos considerado como la mejor. Hay algunas incertidumbres sobre esta herramienta. Nuestras alternativas son herramientas financieras que no implicarían al socio.



- ¿Cuántas pérdidas puede tener el Barça al final de esta temporada?

- Es difícil decirlo cuando no estás dentro y más teniendo en cuenta la ingeniería financiera que ha habido y cómo se ha acabado cerrando el anterior ejercicio. Pero consideramos que podemos estar por encima de los 300 millones de euros de pérdidas en el curso 2020-2021. Y en el 2019-2020 no hubo tan solo los 97 millones de pérdidas con los que lo cerró la anterior junta directiva a falta de la ratificación de la Asamblea. Podría estar cerca de los 200 millones de pérdidas. Así que en dos ejercicios se podrían acumular unas pérdidas de 500 millones.



- ¿Qué comporta esto?

- Te obliga a dos planificaciones de actuación. Una es a medio y largo plazo para hacer el nuevo Camp Nou, reconstruir el equipo, etcétera. Y la otra se refiere a los primeros cuatro meses, en los que necesitas liquidez para afrontar el fondo de maniobra negativo de 500 millones de euros. Eso supondrá hacer fuertes reducciones, también en la primera plantilla. Se debe reducir la masa salarial en 200 millones de euros de cara a la siguiente temporada, la 2021-2022. El Barça está en situación concursal, aunque no de quiebra a pesar de que se acerca bastante.



- ¿Qué le pareció lo que dijo Leo Messi sobre su continuidad en la entrevista con Jordi Évole?

- En precampaña dije que de lo que se trata ahora es que Messi cambie de opinión. Por eso le pedía que hiciera un gesto público para decir como mínimo que le haría ilusión quedarse. Desgraciadamente en esa entrevista en ningún momento dijo que le haría ilusión seguir en el Barça. Si después de 20 años no eres capaz ni de decir que te haría ilusión continuar aquí...Después de la entrevista me quedé con la sensación de que Messi mantiene su decisión de irse.



- ¿Ha visto encuestas sobre las elecciones?

- Sí, y dicen que Laporta tiene un 30% de intención de voto y parece que hay un techo que no supera. Por lo tanto, hay un 70% de socios que no votarán a Laporta. Falta por ver cuántos del resto de precandidatos pasamos el corte de las firmas y después si alguien es capaz de hacer un 31% y ganar las elecciones. Hay una batalla electoral por quién se hace con el voto que no irá a Laporta.

- ¿La bolsa de votos que históricamente se ha asignado al 'nuñismo' a quién irá esta vez?

- Es muy difícil esto. Para mí hay una categoría que es la de los votantes de Laporta y otra que es la de los que no votan a Laporta.



- ¿Qué le parece el 'Barça Corporate'?

- De entrada somos un poco reticentes porque poco o mucho puede dar la sensación de que hacemos un paso hacia la privatización del Barça. Al final en una parte del negocio de explotación del Barça tendrás capital de un socio externo que no serán los socios del club. Y esto sería la primera vez que sucedería en la historia del Barça.



- ¿Y el proyecto de la Superliga Europea?

- Sorprendió un poco que Bartomeu quisiera darle tanta transcendencia en su última rueda de prensa como presidente. No tengo suficiente información como para valorarlo. No me queda claro cómo se conjugaría con las ligas domésticas y si habrá un cambio de modelo con una disminución del peso de las ligas domésticas en favor de una liga europea. Y el enraizamiento del deporte en cada uno de sus territorios es muy importante en Europa y me da la sensación de que vamos hacia la NBA. A mí me parece que el fútbol en Europa se sigue viviendo de una forma muy diferente a cómo se vive la NBA, en la que las franquicias pueden cambiar hasta de ciudad.



- Usted admitió que en 2015 fuerzas del independentismo le presionaron para que se uniera a Laporta. ¿Esta vez le está presionando alguien?

- No son presiones. Claro que me vinieron a ver, pero yo creo que como a todos. Y no solo vinieron a verme desde el mundo político. Otra cosa es que estas conversaciones puedan llegar a influir en el candidato, pero yo hablo con todo el mundo. Y esta vez también ha habido conversaciones y gente que me ha vuelto a mostrar que vería con buenos ojos un hipotético acuerdo de mi candidatura con Laporta.



- ¿Pueden llegar a este acuerdo?

- Lo veo muy difícil. Tenemos propuestas diferentes, aunque si se confirma que ha variado 180 grados en su idea de reformar el Camp Nou y que tiene en mente hacer un proyecto nuevo...Pero él sigue con su discurso de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, de no exigir responsabilidades a una presidencia que prácticamente ha llevado el club a la quiebra... A día de hoy veo muy difícil que podamos ponernos de acuerdo.