Freixa: "Emitir bonos es la mejor manera de convertir el Barça en una SAD"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa (Barcelona, 1968) opina que una emisión de bonos, como propone hacer el precandidato Joan Laporta entre el barcelonismo para obtener liquidez a corto plazo, es la mejor manera de convertir el club en una sociedad anónima deportiva (SAD).

Además, en una entrevista con EFE, Freixa asegura que durante la campaña electoral no utilizará nombres que no tengan una participación activa en los comicios.



Pregunta: ¿Por qué cree que Lluís Carreras es la persona idónea para ser el director de fútbol del Barça?



Respuesta: Es la persona que mejor puede desarrollar nuestra idea de fútbol y somos la única candidatura que tenemos un experto en el fútbol del Barça, hijo de Johan Cruyff, producto del fútbol formativo y contemporáneo de Pep Guardiola y Tito Vilanova, que puede explicar lo que haremos. No estamos presentando un nombre. Nosotros no presentamos ningún nombre que no pueda estar sentado a mi lado hablando de lo que podemos hacer.



P: ¿Lo dice porque Víctor Font no puede hacer lo mismo con Xavi Hernández y Jordi Cruyff?



R: No, en general. Nosotros somos personas que integramos una candidatura y explicamos a los socios lo que queremos hacer. Simplemente no queremos utilizar nombres que no tienen una participación activa en las elecciones. A partir del 25 de enero el presidente y la junta directiva podrán contratar a quien quieran, es evidente.



P: Lluís Carreras dijo que él será el encargado de escoger al secretario técnico y al entrenador. Usted ha dicho que confía en Ronald Koeman. ¿Respecto al secretario técnico Carreras tiene algún nombre en mente?



R: Insisto. Nosotros lo que explicamos en campaña es lo que queremos hacer, nuestras ideas. Nuestro planteamiento conceptual de gestión deportiva. Hablar de nombres no tiene ninguna utilidad porque es una cosa que se debe decidir una vez se esté en el club.



P: Durante las últimas semanas diferentes precandidatos han explicado sus propuestas para mejorar la situación económica del club. Joan Laporta habló sobre la propuesta de emitir bonos entre el barcelonismo para conseguir liquidez a corto plazo y Lluís Fernández Alà quiere hacer un 'blockchain' (criptomonedas) entre los socios y aficionados azulgranas para financiar el Espai Barça. ¿Cuál es su propuesta?



R: Para superar esta situación de pandemia en la que no hay ingresos hay que afrontar las obligaciones inmediatas que tenemos: salariales y de amortización de la deuda. Se deben gestionar negociando. Negociando una rebaja salarial y negociando otro esquema de refinanciación de la deuda.



P: ¿Qué le parece la propuesta de Laporta de emitir bonos?



R: Emitir bonos me parece la mejor manera de convertir el club en una sociedad anónima deportiva. Los bonos son susceptibles de ser negociados y de caer en manos de no sabes quién. Es la mejor manera de no tener controlados quiénes son tus acreedores. Al margen de que debes tener un banco emisor que te de la garantía para que sea posible hacer esto, es una medida que pone en peligro la independencia del club.



P: La junta directiva de Bartomeu presupuestó 828 millones de ingresos para este curso. ¿Cree que se podrá alcanzar esta cifra?



R: No he visto las hipótesis que se hacen en el presupuesto.



P: Una de ellas es que en marzo podría volver el público al Camp Nou.



R: Si esta es una de las hipótesis, porque yo el presupuesto no lo he visto, ahora parece que sea difícil que pueda haber público en el mes de marzo.



P: ¿Ve al primer equipo de fútbol masculino con posibilidades de ganar títulos esta temporada?



R: Sí, no tengo ninguna duda.



P: ¿A pesar de resultados como el 1-1 ante el Eibar en el Camp Nou?



R: Sí, sí. No tengo ninguna duda. No veo ningún rival que esté en una situación extraordinaria o muy superior a nosotros. Sí que es verdad que estamos haciendo unos resultados y un número de puntos a estas alturas de la temporada que están muy por debajo de las expectativas normales. Pero al final esto va de ser mejor que los otros y no veo que ahora ningún rival sea mejor que el Barça de una forma clara.



P: En los días que quedarían de mercado de invierno el 25 de enero, ¿si usted fuera el presidente sería partidario de hacer algún retoque en la plantilla?



R: Soy partidario de hacer retoques si el área deportiva así lo recomienda y si desde un punto de vista económico el club puede asumirlo. Siempre estamos abiertos a mejorar la plantilla, pero teniendo en cuenta que se debe gestionar con responsabilidad y no cometiendo las barbaridades que han tenido lugar en otros momentos.



P: ¿Su idea es seguir haciendo el Espai Barça tal como está previsto? ¿Descarta hacer un nuevo estadio o ir a jugar a Montjuïc durante la remodelación del Camp Nou como han propuesto otros precandidatos?



R: Sí, nosotros somos la única candidatura que habla sin ninguna excusa de hacer el Espai Barça tal como está previsto. Porque los socios así lo votaron, porque tenemos un plan de financiación y porque no podemos perder tiempo. Hacer un nuevo estadio, ir a Montjuïc a jugar temporalmente o cualquier otra de estas ideas es perder el tiempo porque necesitarías nuevos permisos administrativos. El Espai Barça tal como está configurado tiene un grado de avance que nos permite llevarlo a cabo inmediatamente después de tomar posesión siempre que contemos con el plan de financiación adecuado.



P: ¿Se quedará con el de Goldman Sachs?



R: Lo estudiaremos y también tenemos propuestas alternativas. En cualquier caso, no tenemos excusas para no hacer el Espai Barça.



P: En el barcelonismo siempre se habla de bolsas de votos entre los diferentes corrientes. Algunos parece que no tienen un precandidato definido en estas elecciones y hay precandidatos que explican que en las encuestas este hecho ha provocado que haya muchos socios indecisos. ¿Quién se quedará con estos votos?



R: Yo aspiro a que los indecisos y algunos que de entrada pensarían en votar a otro candidato al final me voten a mí. Nuestra candidatura presenta las mejores condiciones para gestionar el club en un momento tan complicado. Aglutina los tres elementos básicos que necesita el club ahora mismo: conocimiento del Barça, experiencia de gestión y 'seny' (cordura). Y también somos gente en la que se puede confiar; nos hemos ganado esta consideración.



P: ¿Qué le parece el proyecto 'Barça Corporate'?



R: Incluye cuatro líneas de negocio muy diferentes y que se deben estudiar de forma individual. Barça Licensing & Merchandising (BLM) y Barça Academies se ha demostrado que son capaces de facturar. En cambio, Barça Innovation Hub y Barça Studios son 'start ups'. No digo que sean malas ideas de negocio, pero se deben considerar de forma muy detenida. Porque ponerlo todo en el mismo paquete e ir a buscar un inversor que seguramente tendrá un interés puramente financiero y no tan estratégico. Se debe estudiar muy bien.



P: ¿Y qué le parece el proyecto de la 'Superliga Europea' que anunció Bartomeu en su última rueda de prensa?



R: No descarto que el Barça algún día pueda formar parte de la Superliga Europea, pero no es una cuestión prioritaria ni inminente. Es un proyecto muy embrionario que no cuenta con el visto bueno de las federaciones internacionales ni tampoco de las federaciones territoriales y las ligas. Es un proyecto de determinados clubes que se plantea desde la óptica de mejorar los ingresos.



P: ¿Está buscando nuevos patrocinadores para el Barça teniendo en cuenta que los contratos con Rakuten y Beko finalizan pronto?



R: Nuestros patrocinadores deben entender nuestra identidad y no nos sirve cualquier patrocinador. No queremos un patrocinador que tan solo nos de dinero, sino que también debe estar conforme con nuestro modelo de club, de propiedad y deportivo. Tenemos trabajo hecho en este sentido, aunque aún no es susceptible de ser comunicado.



P: ¿Pero las cifras superarían los 30 millones más variables que Rakuten pagará en el curso 2021-2022?



R: Esta es la idea. Tenemos que maximizar los ingresos. Hay camino por recorrer para incrementar la cuantía del patrocinio.



P: ¿Qué sensación le dejaron las declaraciones de Leo Messi en la entrevista con Jordi Évole?



R: Me quedé con una buena sensación porque vi a un Messi muy consciente de la situación del club, muy maduro, y sobre todo vi a un Messi que prioriza el Barça por encima de cualquier persona. Messi se supo mantener al margen del proceso electoral y creo que tiene ilusión por continuar en el club y está pendiente de los acontecimientos.



P: ¿En qué consiste exactamente la iniciativa solidaria que su precandidatura realizará durante la recogida de firmas? En las redes sociales recibió algunas críticas.



R: Es muy fácil. Tenemos la voluntad de ser solidarios y de hacer una donación a diferentes entidades benéficas de un kilo de arroz por cada firma recibida. De la misma manera que se hace en algunos torneos de tenis, en los cuales por ejemplo se realiza una donación de alguna cosa por cada 'ace' (saque directo). El socio vendrá a darnos su firma porque quiere darnos su apoyo independientemente de esta iniciativa. Pero nosotros queremos vincular la cifra de firmas final que tengamos el 11 de enero a una donación solidaria en un momento complicado para la sociedad. No estamos haciendo ningún regalo al socio.