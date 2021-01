El precandidato que quiere a Monchi, ve a Messi fuera del Barcelona

El precandidato a la presidencia del Barcelona, Agustí Benedito, que dijo en la presentación de su candidatrua que lo primero que hará si es presidente será llamar a Monchi para convencerle y fiche por el Barça, ha hecho sonar todas las alarmas en Barcelona con una entrevista en ESPN en la que asegura que Leo Messi no seguirá en el club a mitad de año. "Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver".

"La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año", añadió Benedito.

El directivo, que apuesta por la demolición del Nou Camp para construir un estadio nuevo y que dejaría a Messi fuera de una segura rebaja salarial porque el club va a acabar con pérdidas superiores a los 200 millones de euros, intentaría por todos los medios que el astro argentino continuara como culé.

"Dada la situación del club, creo que es importante que se quede en el Barça, ya que él entiende cómo serán los dos próximos años que tenemos por delante. Lleva 20 años aquí, es aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación".