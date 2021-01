El plan B del Barcelona ante la improbable salida de Junior

El ex del Real Betis Junior Firpo no cuenta esta temporada con demasiada confianza de Ronald Koeman en el F.C. Barcelona, donde apenas ha disfrutado de 198 minutos en cinco encuentros de Champions League y de otros 147' en LaLiga, los últimos nueve hace apenas unos días en el encuentro frente al Granada.

Su salida, de producirse, no sería traumática en Can Barça, donde tienen las miras puestas en la promoción de Alejandro Baldé, un lateral izquierdo que está causando sensación. No obstante, pese a contar con ofertas de equipos como el Inter de Milán, el paso de los días apunta a que el hispano-dominicano continuará en la segunda vuelta vistiendo la camiseta culé, pese a las reticencias del técnico neerlandés.

De darse este último escenario, a Koeman no le quedaría más remedio que valerse del exverdiblanco más a menudo, aunque sea para unos pocos minutos como sucedió ante el conjunto nazarí.

Y, de firmarse una cada vez más improbable salida en esta ventana invernal, cabe recordar que el Betis, en su día, acordó que recibiría un 20 % del traspaso de no alcanzarse un mínimo de partidos, algo pactado entre ambas entidades en el momento de su cambio de aires rumbo a la Ciudad Condal.

En cualquier caso, el Barcelona tiene cubierta esa posición, pues Koeman ha usado a Sergiño Dest a banda cambiada en algunos de los partidos en los que no ha estado Jordi Alba, y también cuenta con el mencionado y prometedor Álex Baldé. Cualquier alivio económico para las arcas blaugranas sería bienvenido, dados sus problemas pecuniarios, pero salvo giro brusco de los acontecimientos no parece que Junior vaya a abandonar la disciplina azulgrana estos días, por lo que el holandés se verá obligado a 'comerse' a uno de sus descartes.