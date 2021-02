Suárez, sobre el sueldo de Messi: "No entiendo por qué la gente tiene tanta maldad"

El delantero uruguayo Luis Suárez, futbolista del Atlético de Madrid y compañero del argentino Lionel Messi en el Barcelona durante seis temporadas, aseguró que no entiende "por qué la gente tiene tanta maldad" como para revelar "algo tan privado" como el contrato del futbolista argentino.



"Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal, con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es el Barcelona gracias a Leo, por más que un jugador no está por encima de un club, lo que le ha dado Leo al Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club", aseguró Suárez al programa 'El Transistor' de Onda Cero.



El delantero charrúa se refirió a las cifras del contrato del delantero argentino, que ascienden a más de 555 millones de euros brutos a cobrar en cuatro temporadas, reveladas el pasado domingo por el periódico 'El Mundo'.



Suárez aseguró que no intuye quién puede haber revelado esa información. "No, para nada, hay cuatro o cinco personas que saben eso... Nosotros no hablamos de eso, yo tampoco le pregunté nada, eso son temas delicados y prefiero evitarlo, como él ha evitado situaciones mías cuando lo he pasado mal", explicó.



Respecto a su salida del Barcelona al Atlético, el delantero charrúa aseguró que no preveía que el club azulgrana no iba a contar con él esta temporada. "No me lo esperaba, había ciertos rumores, y eso fue lo que más me molestó. Y luego las formas, los momentos... El entrenador un día me llama, me dice que no iba a contar conmigo, que había hecho la planificación y no contaba conmigo. En ese momento le dije que acepto su decisión, pero le dije que supiera que tenía contrato, porque si el club no me quiere la decisión la voy a tomar yo", dijo.



"No me explicaron nada, no hubo nada escrito, el porqué, sino que fue una decisión del entrenador con la directiva... No llegué a hablar con él (Bartomeu), hablaba mi abogado", añadió.



Aseguro que hubo "muchos clubes con interés" en su fichaje "no solamente la Juventus, sino otros clubes", pero que él no quiso hablar nada hasta no desvincularse del Barcelona.



En ese momento apareció el Atlético. "Entre Andrea Berta, el Cholo (Diego Simeone) y Miguel Ángel (Gil)... Las primeras sensaciones fueron muy buenas, después de venir de despedirse, de días de tristeza, cambiar el chip con retos nuevos, venir a un club que pelea por cosas importantes y la gente tenía ganas de que vinieras y eso es una demostración impagable para mí", relató.



Sobre Simeone, destacó su capacidad para convencer a los jugadores: "Es de esos entrenadores que a la hora de convencer a un jugador, lo hace. Por su mentalidad, su positivismo. Me transmitió que confiaba en mis cualidades pese a que algunos decían que ya no estaba en mi mejor momento y es algo que se agradece", opinó.



En cuanto a la posibilidad de ganar algún título con el Atlético, que actualmente es líder destacado de LaLiga Santander con 10 puntos de ventaja y está clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, en los que se medirá con el Chelsea inglés, el delantero uruguayo destacó la relevancia de la máxima competición europea para el club rojiblanco, que nunca ha ganado ese título y ha perdido tres finales, las dos últimas recientemente, en 2014 y 2016.



"Me ilusiona la 'Champions' como la Liga, la 'Champions' puede ser que tenga esa espina porque el Atlético nunca la haya conseguido y la vienen luchando los últimos años, y entrar en la historia del Atlético sería muy lindo. Cuando llegué al Atlético, vi que en unos murales estaba Diego (Forlán) con la Liga Europa, y dije, 'me dejaron espacio a mí' en tono de broma", resaltó el delantero del conjunto rojiblanco, actual máximo goleador liguero con 16 tantos.