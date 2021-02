Las quejas de Koeman por el exigente calendario ante Betis y Sevilla

El entrenadador del Barcelona, Ronald Koeman, destacó que físicamente "el equipo está muy fuerte" y no cree que le vaya afectar el desgaste de la Copa del Rey en su visita de este domingo al Benito Villamarín.

"Físicamente el equipo ha mejorado. Si no, no se puede aguantar un partido cada tres días, con cuatro prórrogas y tantos viajes. Ha sido impresionante cómo hemos acabado las prórrogas. El trabajo desde la pretemporada ha sido impresionante y el equipo está muy fuerte", destacó en la previa.

No obstante, Koeman volvió a quejarse por la exigencias de un calendario que no da tregua: "Son doce partidos en lo que va de año y once seguidos fuera de casa con el de Copa del próximo miércoles. Ojalá FIFA y UEFA piensen en los jugadores para reducir el número de partidos. Es demasiado y este calendario los mata. Debemos parar esta situación".

Ante esta situación, el preparador holandés está en "comunicación permanente" con sus futbolistas para saber cómo se encuentran e intentar dosificarlos cuando llevan una gran carga de partidos, como en este caso Ronald Araujo.

Sobre dar descanso al central uruguayo apuntó que es algo que debe "decidir todavía", máxime cuando el equipo vuelve a estar justo de efectivos en una zaga después de volver a perder, por lesión, a Sergi Roberto en el último partido de Copa.

"A Sergi se le puede descartar para la ida ante el PSG. Es un palo para todo el mundo y para el jugador mismo. Me dijo en el descanso que no tenía ninguna molestia y ocho minutos después se lesionó otra vez", lamentó.

Sobre si la alineación contra el Betis estará condicionada por las semifinales de Copa del próximo miércoles, Koeman se mostró partidario de ir "partido a partido".

"Nunca es bueno para un entrenador decir qué partido es más importante. El que viene es el más importante. Soy de ir día a día. Es la mejor manera de preparar los partidos", afirmó.

Tampoco se mostró partidario de ahorrarse dos viajes y concentrarse los tres próximos día en la capital hispalense, ya que este miércoles el Barça se enfrenta al Sevilla en el torneo del KO.

"Es verdad que son dos partidos en Sevilla y acabando tarde pero soy partidario de dormir en casa. Los jugadores están acostumbrados con un plan de muchos partidos y también prefieren estar en casa", argumentó.

El preparador neerlandés dijo estar "contento" por la épica remontada ante el Granada en los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque no sabe "por cuánto tiempo".

"El fútbol es un deporte raro, y hoy tenemos sol y mañana puede llover. Ante el Betis tenemos que demostrar, una vez más, que estamos en el buen camino", indicó.

Al Villamarín acude el Barça con un racha de cinco victorias consecutivas en LaLiga, aunque su técnico admite que, pese al gran momento del equipo, "sigue siendo difícilismo" dar caza al Atlético de Madrid, que ademas "no tiene partidos entre semana y están más frescos" para mantener el liderato.

En cualquier caso, Koeman se mostró muy satisfecho por la mejora del equipo, que ha venido de un significativo aumento del rendimiento de dos jugadores como Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé.

"Recuerdo la llamada que hice a Griezmann cuando firmé por el Barça. Le dije que tenía mucha confianza en él y nunca tuve dudas. Sé que no tuvo la efectividad al inicio como la tiene ahora, pero siempre ha trabajado para recuperar y dar lo mejor de sí mismo. No se le puede pedir más", comentó sobre el atacante francés.

También tuvo palabras de elogio para Dembélé: "Ha mejorado mucho físicamente y el ritmo de los partidos. Es buenísimo, tiene uno contra uno, es rápido... Me encanta este jugador. Está muy metido, está muy alegre y hay que seguir así"