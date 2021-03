Discrepancia de los candidatos con la detención de Bartomeu

La detención del expresidente Josep Maria Bartomeu a raíz del caso 'Barçagate' fue la gran protagonista del debate entre los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, celebrado en el Auditori 1899 del Camp Nou y en el que se mostraron discrepancias en el análisis del asunto.

"La imagen del club queda dañada otra vez, pero para nosotros es un ejemplo más de la necesidad urgente de pasar página y de cambiar de modelo de club. Es un problema estructural que viene de hace décadas. El presidente del club se cree el propietario", consideró Font en el debate organizado por el Grupo Godó a seis días de las elecciones.

Laporta no estuvo de acuerdo con esta interpretación: "Esto no tiene que ver con el modelo de club, sino con actuaciones impropias de personas. Es bueno no prejuzgar y esperar a ver cómo evoluciona el proceso. Y si hay responsabilidades se tendrán que depurar".

Pero Font siguió insistiendo en su manera de valorar el caso y sentenció que "hay que construir un nuevo modelo de club para que no se vuelva a repetir". Y añadió que a él "en este caso" se le ha "atacado con dinero del socio como ya se usó dinero del club durante el mandato de Laporta para investigar a directivos".

Por su parte, Toni Freixa opinó que "el episodio es muy triste". Para el candidato "la presunción de inocencia tiene que ir por delante de todo, pero que esto pase la semana de las elecciones, sin que la jueza haya requerido las detenciones y mientras la investigación está bajo secreto de sumario es extraño".