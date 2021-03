Ansu Fati, sobre su lesión, la 'Roja' y sus inicios en Peloteros y el Sevilla FC

Lesionado desde el pasado 7 de noviembre, en una acción fortuita con el bético Mandi, arrastra una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda y, mientras intenta acortar plazos, Ansu Fati ha repasado su incipiente trayectoria en la revista 'Squire', donde recuerda sus inicios en el fútbol, que fueron en la Escuela Peloteros de la Sierra Sur y, posteriormente, en el Sevilla FC, que relató ESTADIO justo antes de su debut en Primera división. Ahora, sueña con volver a sentirse futbolista muy pronto: "Espero llegar al último tramo de la temporada y demostrar al seleccionador que puedo estar ahí. Ir con la 'Roja' era una ilusión que tenía desde pequeño."

"No salíamos de casa porque no conocíamos a nadie, pero siempre le decía a mi padre que me llevara al campo a jugar a fútbol, pero él salía muy tarde del trabajo y no tenía tiempo. Un día nos llevó a mi hermano Braima y a mí a un pabellón para jugar a fútbol y todos los padres se le acercaron para decirle que éramos muy buenos. Desde entonces, siempre que mi padre tenía un día libre, nos llevaba a jugar a fútbol", apunta sobre su aparición en Herrera. De todas maneras, señala a toda su familia, no sólo a Bori, su progenitor, como ayuda: "Todos, también mis hermanos y mi madre. Son los que me ayudan a que no se me suba nada a la cabeza. Lo vivimos todo natural. Ha habido momentos muy difíciles, y ellos me han dado siempre mucha tranquilidad. Recordamos lo difícil que fue llegar, no tener nada y poco a poco ir teniendo algo".

Sobre Peloteros, Ansu rememora que "era una selección de los mejores niños de cada pueblo y tenía muchos galones dentro del fútbol base. Organizaron un amistoso contra el Sevilla, que tiene mucha gente por la zona viendo a los chavales", un momento clave para su descubrimiento: "Fue ahí cuando nos vieron y, a la semana siguiente, nos ofrecieron hacer una prueba a los dos". Y, muy poco después, al Barça: "Ficharon primero a mi hermano y, después, a mí. Me costó mucho venir, porque tenía a toda mi vida en Sevilla, mis amigos, que me cuidaban muy bien. Eso sí, fue llegar aquí y ya no quise irme. Cuando estás llegando en el AVE, se ve La Masía al fondo... Ahí ya te pones de los nervios".

El 25 de agosto de 2019, con 16 años, 9 meses y 25 días, Ansu Fati debutó con el primer equipo del Barça. El talentoso delantero se convirtió en el segundo jugador más joven en estrenarse en Liga con la camiseta azulgrana, pero eso no le condicionó: "Yo juego sin saber o pensar si voy a batir un récord. Sí que me alegro, pero tienes que mantener el nivel sin presionarte demasiado, porque, si juegas para batir un récord, te pones más presión a ti mismo. Yo salgo a disfrutar y a ayudar al equipo". Y lo está haciendo durante una temporada muy atípica, sin público, lo que analiza muy gráficamente, con el desparpajo que le caracteriza: "Es una mierda. Uno quiere ser futbolista por la afición, por celebrar un gol con ellos. Además, con público sales más concentrado al campo, porque como juegues mal, sabes que te van a pitar".