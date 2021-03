Ter Stegen muestra admiración por Bono y Dmitrovic y añora al "loco bueno" de Dani Alves

LaLiga española puede presumir de porteros. A buen seguro, cuenta con los tres mejores del mundo en ese puesto a día de hoy: el esloveno Jan Oblak (Atlético), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el alemán Marc André Ter Stegen (FC Barcelona). Precisamente, éste último ha mostrado su admiración personal por otros dos guardametas que coleccionan elogios, como son el marroquí Yassine Bono, del Sevilla FC, y el serbio Marko Dmitrovic, quien lo tiene hecho para firmar a coste cero por los nervionenses cuando termine en junio su contrato con la SD Eibar.

Dmitrovic fue noticia hace dos meses por anotar su primer gol en Primera división al transformar un penalti (semanas después falló otro) y Bono siguió el mismo camino el pasado fin de semana, en su caso, de un modo aún más épico: con un zurdazo ajustado al palo al recoger un balón suelto en el área del Valladolid y rescatar un valioso punto para el Sevilla Fc (1-1) cuando ya se cumplía el cuarto y último minuto de añadido en el choque del pasado sábado en el estadio José Zorrilla de la capital pucelana.

"Me alegro por Bono", señaló Ter Stegen en un encuentro con sus fans a través de Twitter. Uno de ellos le preguntó si sueña con marcar un gol a última hora para salvar al Barça, como hizo el meta del Sevilla el sábado. "¡Me alegré por él! Como por Dmitrovic, del Eibar, que también marcó esta temporada. Mi trabajo es defender la portería, pero si es necesario y tengo que irme arriba, sería una buena idea", manifestó, al tiempo que aclaraba que nunca ha soñado con jugar en otro puesto que no fuese el de cancerbero: "Portero. Siempre y sólo eso".

De hecho, le mostraron una fotografía de niño y no ocultó su emoción: "Esta foto me trae tantos recuerdos. ¡Mira el terreno de juego (de albero)! Cuando eres tan joven jugando al fútbol ??sólo cuenta sentirte feliz y disfrutar del juego". El internacional germano aseguró que, desde sus inicios, siempre le ha gustado "volar" y prefiere una 'palomita' a un buen uno contra uno. "Mi ídolo siempre fue Oliver Kahn. Tanta pasión...", admitía al tiempo que confesaba que cuando tiene tiempo libre no lo dedica a ver fútbol: "No veo mis partidos antiguos. En general, no veo mucho fútbol en la televisión".

"Lenglet es 'top'; mi hermano Dani Alves, un loco bueno"

Además de mostrar su admiración por Bono y el futurible Dmitrovic, Ter Stegen también tuvo palabras de cariño para otros dos jugadores con pasado en el Sevilla FC. Uno es el central francés Clément Lenglet, que no pasa por su mejor temporada y ha sido muy críticado en la Ciudad Condal. Pese a ello, el meta culé está "seguro" de que es "un jugador top".

También aseguró echar de menos al siempre carismático Dani Alves en el vestuario. "Cualquier jugador que haya compartido vestuario con Dani lo extrañará. Su energía es otro nivel de felicidad. Es 'Good Crazy' (un loco bueno). Un abrazo, hermano", manifestó, con mensaje incluido para el brasileño, que después de dejar el Barcelona pasó por la Juventus, el PSG y el Sao Paulo de su país, donde sigue en la actualidad. Otros nombres propios que destacó fue al "pulpo Busquets"; a Marco Reus (Borussia Dortmund), el mejor jugador alemán con el que ha jugado en su carrera deportiva y Andrés Iniesta: "Fútbol aparte, de las mejores personas que conocí en mi vida".