El FC Barcelona piensa en Miranda como 'plan B' a Gayà.

Juan Miranda es uno de los integrantes de la defensa del Betis que no tiene su futuro resuelto para la próxima temporada. Emerson cumple su segundo año de cesión en Heliópolis y podría marcharse al FC Barcelona o ser traspasado; Víctor Ruiz negocia su renovación; Mandi no ha respondido aún a la propuesta de continuidad bética y el canterano sigue atento a los acontecimientos en la Ciudad Condal.

El de Olivares ha encontrado en 'su' Betis la continuidad y confianza que necesitaba para asentarse en la elite. Titular en el Betis, aunque no jugó en el último duelo frente al Levante, también ha jugado los dos primeros partidos con España sub 21 en el Europeo, un estatus que no quiere perder para la 21/22, pero que no depende exclusivamente de él.

El lateral izquierdo verdiblanco tiene un acuerdo con la entidad en el caso de que el FC Barcelona no contara con él, pero hay que recordar que el club presidido ahora por Joan Laporta tiene una opción de renovación hasta 2023 y, ahora sí, aunque no definitiva, se abriría una puerta para que Miranda vistiera de azulgrana.

Al respecto, según apunta 'Mundo Deportivo', el FC Barcelona busca competencia para Jordi Alba y el preferido es el valencianista Gayà. Se quiere aprovechar los lazos de Mateu Alemany, nuevo hombre fuerte en la parcela deportiva blaugrana, con su anterior club y afrontar su fichaje. Sin embargo, pese a que el jugador che finaliza contrato en 2023, la operación rondaría los quince millones de euros, de ahí que la entidad barcelonesa tenga un 'plan B': la cantera.

En este escenario resurge el nombre de Miranda, aunque no el único. Según la citada información, de no poder fichar a Gayà, la dirección deportiva culé piensa en dar la oportunidad a un Miranda que ya tenía el visto bueno de Koeman el pasado verano, o tirar de Alejandro Balde, lateral izquierdo del filial. No obstante, ambos casos dependen de la salida del exbético Junior, cuya marcha en la ventana estival se antoja más que factible.

De esta forma, tanto Miranda como el Betis no le quitan ojo a los movimientos que se suceden en Barcelona. Jugador y club están encantados de la cesión, pero la última palabra reside en la Ciudad Condal.