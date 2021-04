Zidane: "Messi que se quede en el Barcelona, está bien ahí"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, sorprendió en vísperas del clásico mostrando en público su deseo de que el argentino Lionel Messi "se quede en el Barcelona", donde dijo que "está bien" y es bueno para la Liga española.



"Que se quede en el Barcelona que está bien ahí y también para la Liga española", aseguró cuando fue preguntado sobre si sería el último clásico del astro argentino.



Su efectividad goleadora ante el Real Madrid se ha rebajado en los últimos enfrentamientos. Lleva seis sin marcar ni asistir, un dato del que no se fía Zidane. "Sabemos el jugador que es Lionel Messi, no va a cambiar, puede estar sin marcar goles que es quien es".



"Pero vamos a jugar contra el Barcelona, son todos muy buenos. Vamos a intentar contrarrestar sus fuerzas como siempre, porque tiene muchas. Intentaremos realizar un buen partido con el balón", dijo.



Después del desgaste realizado por el Real Madrid ante el Liverpool en la Liga de Campeones, el técnico confía en que sus jugadores hayan tenido una buena recuperación y aseguró que están "preparados para jugar" el clásico.



"Sabemos que vamos a tener un partido complicado, de una exigencia máxima pero estamos preparados", opinó. "Son tres puntos iguales que los del Eibar o el Cádiz. La repercusión no es la misma, lo sabemos, pero el partido son tres puntos y vamos a intentar ganar", añadió.



Zidane resaltó el "buen momento" que atraviesa su equipo, con una racha de doce partidos sin perder en un momento clave en Liga y 'Champions'. "Queremos seguir con lo que estamos haciendo. Falta mucho y estamos vivos en las dos competiciones. Intentaremos seguir con lo que estamos haciendo bien".



Pase lo que pase en el clásico, quedará mucha Liga para Zidane, que no ve favorito al que salga ganador ni da por perdida la Liga en caso de derrota. "El Atlético sigue con ventaja, va primero y la Liga, pase lo que pase, no se va a decidir hasta el final. Es muy competitiva y buena, todos los equipos la pueden ganar y quedan muchos puntos"



"No será el adiós si se pierde y no estoy pensando en eso, pensamos en darlo todo en el partido. Las consecuencias se verán al final de partido", agregó.



Esquivó preguntas de fichajes, como la situación de Mbappé y las opciones de que acabe fichando por el Real Madrid. "Le conozco muy bien pero no es mi jugador y no puedo hablar de nada. Puedo contar de los que estamos aquí, es lo que nos interesa, luego que Kylian es un gran jugador y lo que quiere hacer en el futuro ya lo veremos, pero de momento no es mi preocupación".



Centrado en su equipo, valoró el buen momento de Marco Asensio y la respuesta del brasileño Militao ante el Liverpool. "Sabemos la calidad que tiene Marco y lo importante que es, sobre todo para los jugadores ofensivos, marcar goles. Está mucho mejor, también sensaciones tras la lesión larga que tuvo están olvidadas y cuando mete goles le dan más confianza para estar más suelto en el campo".



"Militao como Vini es un jugador muy joven que está aprendiendo mucho desde su llegada. Le veo mejorar cada día y es bueno, porque es un jugador de presente y futuro. Estamos contentos de tenerle con nosotros".



Analizando la mejoría de su equipo, Zidane puso los pies en el suelo y recordó que aún no han cumplido ninguno de sus objetivos. "Últimamente estamos jugando muy bien, con resultados positivos. Hemos mejorado mucho en defensa. Mañana tendremos que hacer un gran partido si queremos ganar. La temporada no acabó, no hemos ganado nada y tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo, muy concentrados en cada partido".