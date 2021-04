Piqué y la Superliga: ¿Queremos esto para el fútbol?¿Que Sevilla o Valencia desaparezcan?

Gerard Piqué, central del FC Barcelona, ha sigo el protagonista el último episodio de 'Universo Valdano' de Movistar +, donde ha repasado su pasado y hablado sobre el presente, que estos últimos días pasa por la polémica de la Superliga europea. "Si me pongo el sombrero de presidente del Barça, que es lo que debe hacer Laporta, se encuentra una situación heredada, una situación económica muy mala. Tomará la mejor decisión para el club. En este momento, el Barça es fundador de la Superliga. Creo que esta decisión tiene una razón muy importante en la situación económica del club", comenzó Piqué poniéndose en la piel del presidente.

Aunque ya en la piel de jugador, Piqué dio su visión propia del asunto: "Si lo miro desde el punto de vista del jugador, una visión global, no creo que sea positiva a largo plazo para el mundo del fútbol. El hecho de que se junten las grandes marcas para competir, aunque hayan cinco clubes invitados. Ellos dicen que se quedarán en las ligas y seguirán compitiendo. Cuando la Champions está ingresando 3,5 mil millones de euros y dicen que la Superliga ingresarán el triple. No me dan las cuentas. Si hablas con los expertos en derecho, te dicen que el mercado no llega. Al inicio dicen que las ligas se quedan. Irán pasando los años y detrás de esto hay fondos de inversión, sociedades bancarias... Cuando llegue el momento que haya pérdidas, decidirán poner los partidos en fines de semana. Y no sabremos por qué, nos encontraremos un modelo de competición de miércoles y sábado".

"Esa es mi visión", indició el capitán azulgrana, que puso como ejemplos a los clubes que no son tan poderosos económicamente: ¿Qué irá quedándose con los ingresos de las ligas. Y ahí si que te salen los números. Estás destrozando todo el sistema para conseguirlo. ¿Queremos esto para el fútbol? ¿Que Sevilla, Valencia, Everton, Leicester, Nápoles desaparezcan? Esto es hacia dónde se va. Si queremos que sea eso, adelante, pero hay que saberlo. Es un modelo americano, que tiene estas cosas y sus cosas buenas. Lo que está claro es que el modelo tiene que cambiar. Hay que buscar un equilibrio en el que puedan coexistir los grandes con los no tan grandes. En LaLiga y en la UEFA deberían tener más peso que un equipo de menor categoría. Igual más votos, más ingresos. Pero romper con todo, romper el ecosistema... te cargas puestos de trabajo".