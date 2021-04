Sandra Paños: "Presión ninguna, ante el PSG hay que salir y disfrutar"

Barcelona, 23 abr (EFE).- La portera del Barcelona y la selección española, Sandra Paños (Alicante, 1992), parafraseando a Johan Cruyff considera que el conjunto azulgrana debe afrontar la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG con el objetivo de "salir y disfrutar" y dejar a un lado la presión.



En esta entrevista con EFE antes del encuentro de ida que se jugará el domingo a las 15 h en París, Paños también aprueba el más que probable fichaje de Irene Paredes, la capitana del PSG y de la selección española, por el Barça de cara al curso que viene.



Pregunta: ¿A la plantilla le sorprendió que el PSG eliminara en cuartos al Olympique de Lyon, el campeón de las últimas cinco ediciones?



Respuesta: No nos sorprendió. El PSG jugó mejor que el Lyon en la eliminatoria. Aunque es evidente que el Lyon cuenta con jugadoras que cuando se acercan al área te pueden hacer mucho daño. Pero en el primer partido quizá ya se mereció ganar el PSG (venció el Lyon 0-1).



P: ¿El juego físico del PSG puede ser un problema para el Barça?



R: El PSG tiene jugadoras muy rápidas a las que les gusta el juego directo, unas cualidades que a nivel español no te encuentras. Y posee una gran plantilla, aunque en la Champions tan solo está utilizando a 12 o 13 jugadoras y en este sentido nosotras contamos con más recursos.



P: ¿La clave será llevar el juego a vuestro terreno, el del juego de posesión?



R: Todas nosotras creemos en este tipo de juego y por eso estamos aquí. Queremos seguir jugando con nuestro estilo y en la ida de los cuartos de final ante el Manchester City lo pudimos hacer. Ojalá lo podamos repetir en semifinales.



P: ¿Que el Barça ya no sea un equipo novato en estas rondas pone más presión?



R: No, nosotras sabemos lo que hemos conseguido hasta ahora y que el PSG es un rival con mucha experiencia en Champions. Presión ninguna, nosotras tenemos que salir y disfrutar. Es fútbol, debemos disfrutarlo y creer en lo que sabemos hacer.



P: ¿Qué hayan caído eliminados antes de semifinales el Lyon y el Wolfsburgo es un síntoma de que en la élite las cosas están cambiando?



R: Sí, las cosas cambian. Y en estos equipos empiezan a haber jugadoras que cada vez tienen más edad, que ya no rinden tanto y que quizá llevan tantos títulos ganados que a lo mejor no hay tanta ambición. A nivel europeo los equipos están evolucionando mucho y el curso que viene con la nueva Champions se verá que en todos los países el nivel del fútbol femenino está creciendo.



P: La trayectoria del Barça en la Liga es impecable, con un pleno de triunfos. ¿Pero el hecho de ganar habitualmente de forma holgada puede perjudicar a la hora de afrontar estos partidos decisivos en Europa?



R: Si los partidos fueran más competitivos a nivel español quizá nos ayudaría en este sentido, pero al PSG le pasa lo mismo en Francia, donde dominan la competición junto al Lyon. Con el resto de equipos tienen la misma situación que nosotras. Hay que dar mérito a lo que estamos haciendo en la Liga, prácticamente en todos los partidos estamos metiendo más de cuatro goles. No es una casualidad. Demuestra que el equipo es ambicioso y está trabajado.



P: En la Liga el Barça tan solo ha encajado cinco goles. ¿Cómo se mantiene concentrada para estar preparada en las pocas ocasiones que el equipo rival se acerca a su portería?



R: No sé si en el campo o por la televisión se me puede escuchar, pero me paso los 90 minutos comunicándome, hablando con las defensas. Eso me permite focalizarme todo el rato en el balón, que no se me escape nada a nivel defensivo y ayudar a las compañeras a nivel ofensivo para avisarlas de si están solas o se pueden girar. Supongo que no escuchan todo lo que digo, pero a mí me sirve para estar focalizada. Esto es una cosa que he mejorado, antes a veces perdía la concentración.



P: El Barça ha pasado de luchar temporada tras temporada con el Atlético de Madrid por la Liga y sucumbir ante las madrileñas a liderar la Liga de forma holgada. ¿Cómo lo explica? ¿El Barça ha incrementado mucho su nivel o los otros equipos han disminuido el suyo?



R: Es un poco mezcla de las dos cosas, pero el fútbol son ciclos y en este caso el del Atlético de Madrid ha finalizado. Ahora no están pasando un buen momento. Creo que la Liga poco a poco se tiene que ir reforzando más. Sí que es cierto que el proyecto del Real Madrid es bueno, pero necesita algo más, más tiempo para poder hacerse. A nivel físico debe darse un salto en la competición, individualmente y por equipos.



P: Esta semana saltó la noticia del fichaje de Irene Paredes, la capitana del PSG y de la selección española, por el Barça de cara a la próxima temporada. ¿Cómo lo valora?



R: No sabemos si la noticia es cierta o no, pero es una grandísima compañera y jugadora. Si viniera en algún momento sería muy bien recibida y ayudaría a crecer al equipo.



P: La Superliga Europea contempla también la formación de una competición femenina. ¿Cree que ahora el fútbol femenino tiene otras prioridades?



R: No somos nosotras las que tenemos que decidir dónde jugamos o dónde dejamos de jugar, pero evidentemente considero que el fútbol femenino debe seguir creciendo. El convenio colectivo fue bueno, aunque se debe modificar para cambiar muchas cosas. Entre todas debemos tirar del carro, jugadoras, clubes y federaciones.



P: ¿Son un obstáculo para seguir creciendo horarios como el de la ida de las semifinales (15 h de un domingo) ante el PSG? Además, la segunda parte coincidirá con el Villarreal-Barça masculino de Liga.



R: Esto ya es cosa de las televisiones, nosotras no podemos hacer nada en este sentido. Pero sí que es cierto que cuando piensas en la Champions te vienen a la cabeza horarios más nocturnos. Si realmente a alguien le gusta el fútbol femenino hará por verlo. Al final quien prefiera hacer la siesta...



P: La vuelta ante el PSG en el Estadi Johan Cruyff será con público. El Barça ya ha podido jugar tres partidos durante las últimas semanas con el apoyo de la afición. ¿Cómo lo ha vivido el equipo?



R: Al principio fue un poco raro. Les echábamos mucho de menos, nos encanta que vengan a vernos. El fútbol es espectáculo y sin los espectadores no lo hay.



Sergi Escudero