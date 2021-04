El Emerson de Valdebebas convence al Barça y complica al Betis

El partido de Emerson Royal en Valdebebas ha vuelto a situarlo en el escaparate de un mercado que ya está a apenas un mes vista y a dos de que llegue la fecha clave para empezar a inscribir jugadores. El futbolista brasileño volvía a rendir a un nivel sobresaliente en un partido importante y se bastó para frenar a sus compatriotas Marcelo y Vinicius Junior, algo que no ha pasado inadvertido para los clubes que lo quieren.



El Betis ya sabe hace tiempo que tendrá muy pocas opciones de retenerlo y hace cuentas para poder fichar a su sustituto -además de reforzar otras posiciones- con los nueve millones que tiene que pagar el Barça o, si hay una reventa, con una cifra aún mayor.



Aunque tiene pretendientes importantes de Italia (Nápoles), Francia (PSG) e Inglaterra (Arsenal), un caso este último en el que podría verse involucrado el excanterano blaugrana Héctor Bellerín, la primera opción del Barça es quedárselo.



Así lo reitera el periodista brasileño Marcelo Bechler, quien asegura que sólo una oferta fuera de mercado cambiaría los planes. En el Barça quieren un recambio para Sergiño Dest -o un titular-, para que Sergi Roberto pueda jugar en el centro del campo, que es donde más le gusta y donde ha pedido desarrollar su fútbol como condición para renovar. Y si ese recambio es de garantías y lo tienen por 9 kilos no van a renunciar a él.

