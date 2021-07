Jordi Cruyff: "En mi cabeza no está la idea de sustituir a Koeman"

Jordi Cruyff, quien será asesor del presidente Joan Laporta en materia de fútbol a partir del 1 de agosto, explicó que en su "cabeza no está la idea de sustituir a Koeman" en una entrevista con el diario Marca.



"Ni en mi cabeza ni en la de nadie está la idea de sustituir a Koeman. Si ese hubiera sido mi camino, antes ya habría aceptado entrenar en España cuando he tenido la oportunidad en los últimos años. Ni se me ha insinuado esta posibilidad ni entra en mis planes", sentenció Cruyff.



Además, dijo que conoce "a Koeman desde hace 30 años" y que el técnico "ya sabe" que en él tiene a una persona "para ayudar". Así, el rol que Cruyff tendrá en el Barcelona será el de "un todoterreno que puede ayudar en diversas facetas".



La polémica sobre si Cruyff podría acabar sustituyendo a Koeman como entrenador se originó cuando Laporta declaró en junio ante los medios de comunicación que sería "un comodín por si hay una urgencia".



Pero el nuevo asesor de fútbol del Barcelona no lo considera así: "No creo que Laporta se refiriera a entrenar, más bien a mi condición de todoterreno. Y además, por mi parte, me parecería muy feo, tengo mis principios".



Por otro lado, Cruyff desveló que "en los últimos cuatro o cinco años en cada temporada se produjeron acercamientos desde el club (el Barcelona) para diferentes roles", pero siempre le cogió "con contratos" y quiso "ser correcto"