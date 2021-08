Laporta admite que Messi habría "hipotecado" al Barça por 50 años

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, daba la versión del club sobre la marcha de Leo Messi y ha admitido que se debe a la mala situación económica del club, sin margen salarial, y que la única vía de inscribir a Messi, con el acuerdo que había con el jugador, era aceptar la operación de LaLiga con un fondo inversor que, según el mandatario, "hipoteca" durante 50 años parte de los derechos audiovisuales del club.

"Sin tener margen salarial, porque la Junta anterior con su acción talentosa excedió el límite salarial, no ha habido tiempo de reconducir la situación. Y la única vía para tener masa salarial para inscribir a Messi pasaba por aceptar una operación (la de LaLiga con el fondo CVC) que no vemos de ninguna manera interesante para el Barça, por el importe y por el poner a disposición de esa operación, durante 50 años, parte de los derechos audiovisuales del Barça", esgrimió en rueda de prensa.

Laporta aseguró que había acuerdo con Messi para que siguiera un mínimo de dos temporadas más en el Camp Nou, pero que no se pudo hacer efectivo por la imposibilidad de inscribir ese contrato, que llegó a tener dos formas distintas (dos años a pagar en cinco, o cinco años con menos salario por año), dentro del límite salarial y el 'fair play' financiero marcado por LaLiga.

"Leo se quería quedar en el Barça, nosotros queríamos que se quedara. El hecho de que se quisiera quedar fue determinante, su voluntad de quererse quedar. Pero este juego, este proceso, ha llegado a un momento en que tienes que plantarte y dejar las emociones fuera, analizarlo con rigor y frialdad que aportan los números. Y dentro de LaLiga, nos tenemos que acoger a esta norma aunque pensemos que debería haber sido más flexible. Pero la norma la conocíamos, no la podíamos cumplir por la herencia recibida", argumentó.

A nivel personal, fue claro: "Messi se lo merece todo, ha mostrado su voluntad de querer quedarse en el Barça y su estima al Barça. Estoy triste pero también estoy convencido de que hemos hecho lo mejor para los intereses del FC Barcelona".

Y, entre esos motivos que llevan al Barça y a Messi a separar sus caminos, está también la mala situación económica del club. "Quisiera decir que hemos recibido una herencia nefasta. Esto ha hecho que la masa salarial deportiva sea del 110 por ciento respecto a los ingresos totales del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen LaLiga pasan por un 'fair play' financiero que marca límites y no tenemos margen", reiteró.

Laporta, esta vez, movió ficha rápido. Apenas horas después de que el jueves por la tarde el club confirmara que Leo Messi no seguiría vistiendo de blaugrana, el presidente quiso dar explicaciones a los medios y no dar lugar a especulaciones. Dio la cara por el club, explicó los motivos que, desde su punto de vista y el de la entidad, llevaron a no poder retener al jugador argentino, cuya versión podría llegar más adelante.