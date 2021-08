Messi, destrozado; "Hice todo lo posible, me bajé el 50%, pero no se pudo"

Messi, destrozado; "Hice todo lo posible, me bajé el 50%, pero no se pudo"

Destrozado, llorando desde antes incluso de empezar a hablar, rodeado por sus compañeros... La despedida de Leo Messi resultó dura. No sólo para él. Para todo el barcelonismo e, incluso, para el resto de aficionados al fútbol. El jugador se despidió brevemente, con unas palabras que no hacía falta que dijera porque su imagen ya dejaba claro lo mucho que estaba sufriendo por acabar así esta etapa. Y, luego, se prestó a una ronda de preguntas en las que no ocultó nada y contestó a todo, desde las negociaciones con el Barça hasta la famosa foto de Ibiza junto a los jugadores del PSG.

"Nunca imaginé que esto fuera asi. El año pasado, cuando se armó todo el lío del burofax, sabía todo lo que tenía que decir, estaba preparado para irme. Este año no. Este año estábamos convencidos mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Nunca imaginé mi despedida porque no pensaba en que fuese a suceder. Me hubiese encantado hacerlo con gente en el campo y escuchar su última ovación. Los he echado mucho de menos en la pandemia. Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club. En lo que sea. Ojalá pueda aportar en algo para que este club siga siendo el mejor del mundo. Estoy convencido de que volveremos a Barcelona. Esta es mi casa. Así se lo he prometido a mis hijos", aseguraba Leo Messi antes



Los motivos de la 'ruptura' con el Barça

"Laporta dijo que no se pudo por el tema de LaLiga y demás, pero escuché muchas cosas de mí, de por qué no seguía... que no eran verdad. Yo os puedo asegurar que yo sí hice todo lo posible. Por mi parte hice todo para quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije".

Su futuro ¿en el PSG?

"Es una posibilidad. Sinceramente, a día de hoy, a esta hora, no tengo nada firmado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas, varios clubes que se interesaron, pero no tengo nada cerrado con nadie. Todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando"

Su buena onda con la actual directiva

"Fui a comer con Laporta después de que él ganara las elecciones. Después de esa comida, estaba convencido de que seguiría. Nunca fue un problema mi contrato. Después pasó lo que pasó y no se pudo hacer".

Sobre los mensajes dando a entender que todo estaba hecho, que direon esperanza a la afición

"Falsas esperanzas no. Creo que todos teníamos claro que yo iba a llegar. Teníamos todo arreglado ya y no había ningún problema. Creo que siempre fuimos sinceros con la gente, por lo menos por mi parte"

La culpa de LaLiga y de Tebas

"No se pudo por La Liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más... Yo no tengo ningún problema con Tebas. Sólo me he cruzado dos o tres veces con él y nos hemos saludado cordialmente"

Su foto junto a varios jugadores del PSG

"La foto con los jugadores del PSG en Ibiza fue un boludez. Se habló un montón de esa foto. Tras la Copa América, como sabíamos que íbamos a estar en Ibiza, acordé con Di María y Paredes vernos un día, lo habíamos hablado. El día antes íbamos a pasar la noche, me llama Neymar, que también soy amigo, y me dijo que estaba allí y que fuéramos a su casa. Fuimos, estaba también Verratti y comimos un asado de amigos. Todos de broma me decían que me fuese a París. Fue casualidad. Todo fue una foto de amigos".

Si había alguna posibilidad de encajar su ficha sin pasar el límite

"A mí lo que me piden es que me rebaje mi ficha un 50%. Lo acepto. Habíamos cerrado el contrato y luego no se me pidió más nada. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdades. Sólo me dicen que tengo que dejar el club".