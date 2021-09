De Jong se vende bien: "Soy alto, bueno de cabeza y un delantero diferente para el Barça"

El delantero neerlandés Luuk de Jong ya luce los colores del FC Barcelona, donde jugará esta temporada como cedido por el Sevilla FC. Y llega con ganas. El internacional 'oranje' se vendió bien durante su primera visita a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde el lunes empezará a entrenar con el grupo liderado por Ronald Koeman y explicó que es "un delantero diferente para el Barça".



"Soy alto y soy bueno de cabeza. Sé que quizá no jugaré cada partido, pero tengo una buena relación con Koeman por haber coincidido en la selección holandesa y él sabe cuándo necesita un jugador como yo en los partidos", añadió el nuevo jugador del Barcelona, en declaraciones a la televisión del club.



Además, De Jong admitió que, para él, "es increíble ser jugador del Barça" y que le gusta mucho poder vestir su camiseta. "Espero hacer muchas cosas buenas para el equipo y para el club, tengo muchas ganas de empezar", sentenció.





Y eso que, como ya explico este periódico de Nervión.que le llegaron a lo largo de todo el verano, y especialmente en las últimas 48-72 horas de mercado. El internacional holandés confiaba en seguir en el Sevilla FC de Julen Lopetegui a pesar de que la idea del club era otra desde que comenzó el verano. Con la llegada de, su papel sería el de tercer delantero. Justo el mismo que vivióel curso pasado, aguantando solo hasta enero.Pero no le importaba. Así se lo hizo saber al club en varias ocasiones y así lo comentaba su representante siempre que preguntaban por su situación., llegó a asegurar el empresario cuando a De Jong se le abrieron las puertas de laantes de que la opción azulgrana acabara de tomar fuerza. Y es que tanto De Jong como su entorno sabía que el FC Barcelona podría acabar siendo una opción hasta última hora, tal y como ESTADIO Deportivo avanzó y acabó resultando . Y al Barça no se le dice que no.