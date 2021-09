Fernando: "El aplazamiento es buena decisión; faltaban jugadores importantes"

Fernando Reges, futbolista brasileño del Sevilla, consideró este miércoles "una buena decisión" el aplazamiento por el Consejo Superior de Deportes de los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés, a petición de LaLiga por el conflicto derivado de las convocatorias de la CONMEBOL, pues a su equipo le iban a faltar "jugadores importantes".

"Estábamos preparados para el partido del sábado, pero hubiéramos estado sin tres jugadores importantes (los argentinos Papu Gómez, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel), y es una buena decisión", dijo a los medios del Sevilla Fernando sobre el aplazamiento y el hecho de que esos compañeros no hubieran regresado con tiempo suficiente para jugar.

Añadió que esperarán "para saber cuándo se juega" y que, mientras tanto, necesitan "competir para estar preparados porque el martes", además, tienen "un partido muy importante" de la Champions ante el Salzburgo, por lo que ve bien el amistoso de este jueves en casa contra el Alavés.

Tras indicar que a su llegada hace dos campañas, desde el Galatasaray turco, encontró "un club que tenía muchas ganas de volver a ganar cosas" y conquistaron la Liga Europa de 2020, el centrocampista brasileño destacó que la plantilla sevillista mantiene la misma ambición

Con ganas de trabajar para "seguir siendo importante" en el equipo, afirmó que "cada día que pasa aquí la exigencia es mayor, llegan jugadores de mucha calidad y hay una plantilla muy buena", y consideró que él se siente "bien, al cien por cien", y espera seguir así todo el año "para jugar el máximo número de partidos".

Respecto al inicio de LaLiga, con 7 puntos sumados de 9, señaló que podían haber hecho el pleno en las tres primeras jornadas, aunque han empezado "bien y hay que continuar en esta línea".

Su puesto más habitual es el de pivote, aunque en el Sevilla también ha jugado de defensa central e incluso como centrocampista ofensivo, si bien él se siente "bien en cualquier posición" en la que lo necesite el técnico Julen Lopetegui.

Ante el arranque este martes de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Fernando, nacido hace 34 años en Goiás, admitió que tienen una "espinita" de la eliminación el pasado año en octavos a manos del Borussia Dortmund (2-3 en casa y 2-2 en Alemania), pues hicieron "dos buenos partidos" y podían "haber hecho un poquito más para encararles de una forma diferente".

"Es la competición más bonita, la que todos los jugadores quieren disputar. Estamos con muchas ganas de volver a hacer una campaña bonita. Hay equipos muy poderosos, pero tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien como en LaLiga, ganar partidos y luego ver qué pasa. No podemos pensar todavía en cosas grandes, sino en partido a partido", comentó.

De su nuevo compañero de demarcación, el danés Thomas Delaney, dijo que "sabe tener el balón, posicionarse, y tiene experiencia para sumar", con lo que espera que hagan "una temporada espectacular juntos", y añadió que el curso pasado ya tenían "una plantilla muy buena, pero este año, con algunos jugadores específicos, está más equilibrada".

Sobre la implicación del internacional francés Jules Koundé, tras su frustrado traspaso al Chelsea, indicó que "es un chico con mucha calidad, de solo 22 años, pero buena persona y profesional; es de los mejores centrales del mundo y es normal que equipos grandes vengan por él".

"Creo que ahora, conociéndole, está ya totalmente centrado aquí y va a hacer una temporada muy buena", afirmó Fernando, que acaba contrato en junio próximo y dijo que la renovación "no depende" de él, si bien espera "continuar" porque está "muy contento".

También se refirió al hecho de que no haya llegado a debutar con la selección absoluta de Brasil. "He estado toda mi carrera en grandes clubes y podría tener alguna oportunidad, pero no se ha dado. Es algo para lo que no tengo respuesta. Para mí eso ya pasó, estoy centrado en Sevilla", explicó.