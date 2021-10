"Luuk de Jong no jugaría ni en el Universidad de Craiova"

Mientras trata de aislarse en la concentración de los Países Bajos, las críticas sobre Luuk de Jong arrecian y, con ello, también las soporta un Ronald Koeman que dio el visto bueno a su fichaje y que le está situando como '9' titular en este arranque de temporada.

Famoso fue el "¿Quién cojones ha recomendado a Luuk de Jong al Barcelona?" de nuestro único Balón de Oro, Luis Suárez, tras su desastroso partido de Lisboa, donde el ex del Sevilla FC falló dos goles cantados. Unas críticas que se mantuvieron tras el duelo ante el Atlético pese que De Jong sólo jugó los últimos quince minutos y el punta titular fue su compatriota Depay.

En Barcelona lo ven como uno de los peores fichajes que se recuerdan y sólo un inicio peor, el de Eric García, ha hecho que todas las miradas se posen en él. Una opinión a la que se une un delantero histórico de nuestra Liga: Giica Craioveanu.

El delantero rumano, ex de la Real, Getafe o el Villarreal, entre otros dejó clara cuál es su opinión sobre el exsevillista. "De Jong no jugaría ni para Universidad de Craiova, no jugaría para mí. El Barça fichó un jugador que, con todo el respeto hacia él, es internacional holandés, pero que era el suplente de En-Nesyri en el Sevilla. Y lo fichas ??como un verdadero top, para ser titular. No me parece bien ", asegura Craioveanu a medios de su país.