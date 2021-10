Bartomeu: "La gestión ha sido seria y responsable"

El expresidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu, rompió su silencio para defender su gestión al frente de la entidad azulgrana en sendas entrevistas concedidas a 'Mundo Deportivo' y 'Sport'. Estas fueron sus mejores frases:





"La gestión ha sido seria y responsable. No lo digo yo. Lo dice LaLiga, la UEFA y Forbes, que nos valoró como el club más valioso, pero la pandemia redujo los ingresos drásticamente"



"El club no está en quiebra ni es insolvente. Eso no es verdad. Sin COVID habría perdido sólo 50 millones en la temporada 2020-21"

"Yo como presidente hice todo lo posible, todos los esfuerzos, para que Messi no se fuera del club. Pensaba que era bueno para el Barça y para él mismo que siguiera con nosotros. Este verano lo han dejado marchar y esa sí que me parece una mala decisión"

"Es normal que los jugadores participaran del aumento de ingresos. Fuimos al límite de los parámetros"

"El verano de 2020 tuvimos una oferta de un club inglés de 150 millones por Ansu Fati que habrían arreglado las cuentas"

"Yo habría firmado con CVC. Sería una forma rápida de tener recursos perdidos por la pandemia y paliar la falta de ingresos"

"En diez años se han ganado veintidós títulos, las secciones han ganado más títulos que nunca y hemos dejado el mejor equipo femenino del mundo, con ese triplete... Y han salido montones de jugadores de nuestro fútbol base. Esa es nuestra herencia"