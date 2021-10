Bordalás: ?No entiendo que se diga que el Barça no es candidato al título?

El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que no entiende que se diga que el Barcelona, al que se enfrenta este domingo, no es "candidato al título liguero", por su comienzo de temporada. "Es muy habitual, cuando un equipo como el Barça, el Madrid o el Atlético, tienen un comienzo donde no ganan cada partido, que se tienda a hablar de que no son candidatos; pero para nada, creo que es claro candidato. El Barça es serio candidato a estar entre los mejores y a luchar por el título", insistió. Bordalás vinculó la falta de regularidad de su rival a la lesión de jugadores importantes, pero recalcó que recupera a varios de ellos para este partido.

"Al Kun Agüero todos lo conocemos y a Ansu Fati también. Les da desequilibrio y velocidad. Además, vuelve Jordi Alba. Es un equipo que nos puede llevar a engaño, tiene mucha verticalidad y jugadores veloces", recalcó. Centró la otra explicación del arranque de su rival en el efecto de la salida de Leo Messi, pero apuntó que se trata de algo pasajero. "No tienen a Messi, pero tienen magníficos jugadores. La marcha de Messi puede mermar durante un periodo breve, como le pasó al Madrid con Cristiano Ronaldo, pero nuevamente vuelven a estar ahí y tienen la capacidad de ganar títulos y campeonatos", apuntó. En cualquier caso, el técnico dijo que su equipo va al Camp Nou con la idea de llevarse los tres puntos y con la mentalidad de ser "un equipo importante" allí. "Creo que el equipo está en buen momento aunque llevemos partidos sin ganar", añadió.

Bordalás reconoció que nunca ha ganado en el Camp Nou, pero recordó que "siempre hay una primera vez", y que, cuanto más tiempo se lleva sin lograr algo, "más cerca" se está se conseguirlo. El entrenador del Valencia confirmó que José Luis Gayà, Carlos Soler y Denis Cheryshev regresan tras sus lesiones y que están "al cien por cien", tras haber entrenado con normalidad. "Están con mucha ilusión y ganas de ayudar al equipo. El partido y la competición marcarán cómo se encuentran y si están para los 94 minutos o no", avanzó. Además explicó que no reaparecerá aún Thierry Correia por una "descompensación" que le da problemas "desde hace semanas", aunque dijo que espera que esté "pronto" con el equipo, porque se encuentra en un "gran momento" de su carrera.

Antes la ausencia del paraguayo Omar Alderete por sanción, Bordalás confirmó que el central alicantino de origen colombiano Cristhian Mosquera viajará con el equipo y que, pese a tener sólo 17 años, está preparado para jugar. "Está entrenándose bien; es muy joven pero muy aplicado, muy serio y muy receptivo y los que lo son crecen de manera más rápida. Está preparado para ayudar al equipo y si es necesario no tendremos ninguna duda en ponerlo", afirmó. Preguntado por el rendimiento del delantero uruguayo Maxi Gómez y del defensa francés Mouctar Diakhaby, se mostró satisfecho por el esfuerzo de ambos.

"Maxi tiene un gran compromiso, el tema goleador lo intentamos corregir y mejorar porque tiene que estar cerca de la zona de incidencias y, a veces, el trabajo que hace extra no le permite estar siempre en ese tipo de situaciones", dijo. De Diakhaby, que se espera que sea titular en lugar de Alderete, señaló que le ha visto "una mejora muy notable" desde que llegó al club. "Lo ha demostrado en los pocos minutos que ha disfrutado y tengo la tranquilidad de que es un jugador que ha madurado, ha crecido y nos va a sorprender a todos", concluyó.