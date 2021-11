Ansu Fati se rompe en Balaídos

El delantero Ansu Fati, autor del primero de los tres goles del Barça en Balaídos, se lesionó en una de las últimas jugadas de la primera parte, después de arrancar para desmarcarse de los centrales del Celta. El goleador azulgrana rápidamente echó la mano a la parte posterior de su pierna izquierda y solicitó el cambio a Sergi Barjuan, después de tirarse al césped del estadio vigués. El técnico del Barça no pudo hacer el cambio porque Hernández Hernández señaló el camino de los vestuarios.



Fati sufre posiblemente una rotura fibrilar en el bíceps femoral o el isquiotibial, aunque no fue el único jugador azulgrana que tuvo que retirarse antes de tiempo por alguna dolencia. En su misma situación, fue sustituido en el intermedio el central Eric García, que quiso aguantar pero no pudo, mientras que, durante la reanudación, acusó una sobrecarga Nico González, que estaba siendo el mejor del conjunto culé.