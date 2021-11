Lendoiro elogia la "mentalidad ganadora" con la que regresa Xavi al Barça

A Coruña, 9 nov (EFE).- El exembajador de LaLiga y expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro elogió la "mentalidad ganadora" con la que ha regresado Xavi Hernández al Barcelona para hacerse cargo del banquillo.



Lendoiro explica en un artículo que remitió a Efe que las palabras con las que se presentó Xavi ("El Barça es el mejor club del mundo y el mejor club del mundo tiene que ganar, no puede empatar ni perder, siempre exigencia máxima") son "motivadoras, pero muy arriesgadas".



"Al fin, en una Liga igualada, pero presidida por la mediocridad deportiva, surgen unas declaraciones valientes, cosa que no se estila últimamente entre un buen número de entrenadores que se apuntan a esos soporíferos 'partido a partido', 'rival muy difícil'", apunta el exdirigente blanquiazul.



Considera Lendoiro que Xavi tiene que "estar muy seguro para decirlo en las circunstancias por las que pasan los azulgranas (por primera vez en 30 años a 10 puntos del Madrid)".



"Denotan valentía y riesgo, aunque nadie debe olvidar que para algunas aficiones la disyuntiva se reduce a título o fracaso. Es, por tanto, la de Xavi una mentalidad ganadora y eso me encanta. Transmite presión a jugadores, directivos, seguidores, y ese tiene que ser el ADN de un gran club, aquel que nunca pueden decir 'si no se gana, no pasa nada'. Vaya si pasa", sostiene Lendoiro.



Pronostica, además, que "con su llegada se va a producir un auténtico subidón en los azulgranas, a los que no descartaría, ni de lejos, para el título".



"Creo que mal harían en confiarse la Real, Madrid, Sevilla, Atlético, porque al potencial de indudable calidad de la plantilla sin lesionados, se unen jóvenes del nivel de Ansu Fati, Pedri, Nico, Gavi y la ilusión que genera Xavi. Ese cóctel puede resultar explosivo", advierte.