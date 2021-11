Xavi pide al Barça que negocie la vuelta de Dani Alves

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha pedido al club que negocie la vuelta del brasileño Dani Alves como jugador, que se había ofrecido después de dejar la disciplina del Sao Paulo brasileño en septiembre, según avanzó 'Sport' y pudo confirmar la agencia EFE.

Así, el lateral derecho, de 38 años, está muy cerca de volver a vestir la camiseta del Barça tras ser uno de los pilares del conjunto que conquistó el sextete de títulos en 2009 con Pep Guardiola como entrenador y Xavi Hernández comandando el centro del campo.

Alves abandonó la disciplina azulgrana el verano de 2016 para irse al Juventus de Turín y después también pasó por el Paris Saint-Germain antes de recalar en el Sao Paulo de su país. Previamente, en 2008 había fichado por el Barça procedente del Sevilla FC. Actualmente, la posición de lateral derecho en el conjunto azulgrana está ocupada por Óscar Mingueza, Sergiño Dest y Sergi Roberto.

Ha tocado plata con el Bahía y con los paulistas en su país; lo ha ganado todo con su selección, lo último, un oro olímpico; se bañó en trofeos en sus pasos por el Sevilla FC, el FC Barcelona, el PSG francés o la Juventus de Italia; es el futbolista con más títulos de toda la historia... pero sigue queriendo más. Cuando salió del Sao Paulo ya dejó claro que no era una retirada. Luego, en una entrevista al diario Sport, ya se dejó querer y dejó claros cuáles son los dos retos que tiene en mente como objetivos ineludibles antes de plantearse colgar las botas. En primer lugar, llegar en buena forma al Mundial de 2022 para despedirse de la 'Canarinha' por todo lo alto. El segundo es consecuencia directo del primero, ya que para ir a Qatar debe encontrar un club con aspiraciones en el que, además, sea capaz de tener minutos. Y ahí no le tiembla el pulso y manda un mensaje a sus ex: "Si me necesitan, que me llamen".

"Siempre busco un club que evidentemente me permita competir con los grandes, luchar por títulos y hacer transformaciones allá donde esté. No me planteo otro escenario que no sea este. Fue por este motivo que elegí el Sevilla, el Barcelona y todos los lugares por donde pasé. Quiero aportar una mentalidad ganadora, luchadora y consciente allá dónde vaya. Si el lugar ya lo tuvo y lo perdió, pues intentar retomarlo", ha añadido, llevando la conversación a un lugar propicio para que le pregunten por una posible segunda etapa en el Camp Nou.

"Yo salí y avisé. Y salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita sólo tiene que llamarme", ha manifestado con rotundidad, recalcando un detalle más: "Barcelona es la única ciudad del mundo en la que tengo una casa en propiedad".