Gavi y su añoranza de Sevilla: "Me costó mucho"

El futbolista Pablo Páez Gavira, Gavi, recibía ayer el galardón de Joven del Año 2021 de Los Palacios y Villafranca, su localidad natal, de manos del alcalde Juan Manuel Valle. El jugador del FC Barcelona y de la selección española de fútbol, a sus 17 años, correspondía a este homenaje y regalaba al regidor una camiseta suya firmada del FC Barcelona, para que figure en el Ayuntamiento junto a las de sus paisanos Jesús Navas y Fabián Ruiz.

El acto tenía lugar en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, en presencia de la familia de Gavi, sus amigos, representantes del deporte local y numerosos vecinos. La Asociación de Productores de Tomate, cultivo estrella del municipio, le ha entregado al jugador su peso en este producto, 67 kilos, y el propio jugador ha repartido medio centenar de balones entre los asistentes.

La familia de Gavi también participaba y subía al escenario para acompañar al futbolista, quien ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, donde ha dejado por escrito su gratitud por este galardón: "Para mí es un orgullo ser palaciego". Después, en una breve intervención, Gavi ha dedicado el premio a su familia, amigos y toda la gente que conoce en el pueblo, para recordar sus inicios en Barcelona: "Los primeros meses en la Masía me costó mucho, pero a medida que avanzó la temporada me fui adaptando. Siempre he sido del Barça, desde pequeño. Tenía claro que quería jugar allí. Tenía el sueño de jugar en el Camp Nou y lo he hecho realidad".

El alcalde, Juan Manuel Valle, ha destacado la trayectoria del futbolista, que se convirtió en octubre pasado en el jugador más joven de la historia en vestir la camiseta de la selección española absoluta, al debutar como titular con tan solo 17 años y 62 días. También resaltó la labor de su familia, a la vez que ha valorado la repercusión de su éxito en el municipio, al llevar el nombre de la localidad por todo el mundo futbolístico.

La distinción a Gavi fue aprobada por unanimidad del pleno a propuesta de la Delegación Municipal de Juventud. El jugador ya fue reconocido como Mejor Deportista Masculino de Los Palacios y Villafranca en noviembre pasado, en la IV Gala del Deporte, a la que no pudo asistir por sus compromisos deportivos.

El jovencísimo futbolista inició su carrera futbolística en el palaciego club de la Liara Balompié, para pasar después a la cantera del Real Betis Balompié, de donde fue fichado a los 11 años por el FC Barcelona. El 30 de septiembre pasado fue convocado por el seleccionador nacional Luis Enrique y el 6 de octubre debutó como titular en este equipo, convirtiéndose en el futbolista más joven de la historia en jugar para España.