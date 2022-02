Barcelona/Madrid, 5 feb (EFE).- Antagónicos en su visión del fútbol, contrapuestos en sus estilos, Xavi Hernández y Diego Simeone se enfrentan por primera vez como entrenadores sobre el tablero del Camp Nou, al frente del Barcelona y del Atlético de Madrid.

Son dos equipos heridos en esta Liga, alejados de la dimensión que se les presuponía esta temporada, ajenos a la pelea por el título, reforzados en el mercado invernal, sobre todo los azulgranas, y enfrentados por una cuarta plaza que hoy por hoy es un tesoro para cualquiera de los dos.

La prioridad defensiva, con los matices que le ha ido añadiendo Simeone con el paso de los años, contra el espíritu ofensivo de Xavi; el espacio o el balón como principio de todo lo que ocurre en el juego; la posición contra la posesión... Un debate eterno en el fútbol, que enfoca más que a nadie en la Liga española a ambos técnicos, adversarios distantes en torno a la pelota, al concepto de cuál es el mejor camino para lograr lo esencial: la victoria, tan crucial para los dos en este momento.

Xavi fue un símbolo como jugador de una idea invariablemente ofensiva admirada años y años, que lo ganó todo y que nadie hizo tan patente como el Barcelona que él lideró junto a Guardiola, Messi, Iniesta o Busquets y la selección española; Simeone fue, es y será siempre la referencia como entrenador de otro fútbol diferente, que hizo de la defensa y la táctica una destreza irrebatible, que optó por la verticalidad en ataque y que también logró desbordar las expectativas, como el único campeón de la Liga por encima del Barcelona y el Real Madrid en las últimas diecisiete temporadas, aunque su momento ahora sea distinto.

Simeone reta a Xavi. El técnico que más años encadena ahora en la Liga sin moverse del banquillo (diez cursos) contra el nuevo entrenador que ha llegado para recomponer al Barcelona y su estilo de posesión y presión. "Ahora, a tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente sea muy bueno", le instó este sábado el 'Cholo', que rememoró cuando Xavi decía que "el fútbol del Atlético de Madrid no era para los estilos de los equipos grandes", rumbo al duelo apasionante en el Camp Nou.

Un choque por el cuarto puesto, pero también por mucho más, por la reafirmación del ganador y por la situación en la que dejará al perdedor, entre las dudas visibles e insistentes en ambos equipos, que miran a la Liga, a lo que de verdad deberían aspirar, a un mundo: el Atlético está a 14 puntos del liderato, el Barcelona uno más lejos. Los dos con un partido menos que el Real Madrid. Los dos, también, necesitados de reencontrarse a sí mismos.

En ello está el Barça, que retoma la Liga con cuatro caras nuevas: Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang, sus incorporaciones en este mercado de invierno, las dos últimas aún pendientes del debut tras llegar en el último tramo del plazo de fichajes.

Ferran y Alves, en cambio, ya han jugado con el Barça durante este mes de enero, pero aún no han disputado ningún encuentro ante la afición azulgrana, que no ve jugar a su equipo en el Camp Nou desde el año pasado. Esta vez podrá hacerlo, además, recuperando el cien por cien de aforo, una vez se han relajado las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus.

El técnico podría apostar por Alves, Ferran y Adama en el once inicial. En cambio, 'Auba' apunta a revulsivo en el segundo tiempo tras dos meses sin pisar un terreno de juego.

Así, en el tridente ofensivo, junto a Ferran y Adama, tiene opciones de figurar Ousmane Dembélé, que regresó a una convocatoria después de que el club haya decidido que sea uno más de la plantilla a pesar de negarse a renovar o a buscar una salida durante este mercado de invierno.

Además de Alves, que fue convocado por Brasil, el técnico azulgrana también ha recuperado este final de semana a Ronald Araujo y Sergiño Dest, que tuvieron compromisos con sus respectivas selecciones durante el parón liguero.

Las bajas que tiene el Barça para enfrentarse al Atlético son Ansu Fati, Sergi Roberto, Memphis Depay, Samuel Umtiti, Alejandro Balde, Eric Garcia y Clément Lenglet, que esta semana sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. En cambio, Xavi recupera Pablo Páez Gavíria, 'Gavi', que cumplió sanción ante el Alavés.

Ya son 16 años sin ganar del Atlético de Madrid en el Camp Nou. Ni siquiera Diego Simeone lo ha conseguido en ese tiempo, con siete derrotas y siete empates en sus catorce visitas desde que impulsó la época más potente de la historia del club rojiblanco, de la que hoy por hoy está distante, justo cuando dispone de su plantilla más aparente, limitado en la Liga a una competición por la cuarta posición -quizá la tercera- en la que pugna con el Barcelona.

El Atlético es una incógnita en la actualidad. Un equipo imprevisible en su respuesta. La última jornada antes del parón remontó un partido que tenía perdido (3-2 al Valencia) para rearmar su confianza, su convicción y su ánimo. Que haya sido o no un punto de inflexión sólo se sabrá con hechos en los siguientes encuentros, empezando por el Camp Nou; una prueba de fuego que propone el enésimo examen a Simeone, pero también a sus jugadores.

Seis victorias en sus últimos 20 partidos; seis derrotas en los once más recientes; siete puntos de los últimos 21 en LaLiga Santander, aunque los siete los haya concentrado en las tres jornadas anteriores, con dos victorias y un empate; la diferencia de 14 puntos respecto al líder, el Real Madrid, por mucho que aún tenga un encuentro por jugar contra el colista, el Levante, en el Wanda Metropolitano, o los cuatro duelos nada más imbatidos de Jan Oblak en una secuencia de 20 encuentros son un peso aún por descargar del equipo rojiblanco.

Necesita más que el triunfo épico ante el Valencia, que retrató el momento defensivo del Atlético, que recupera para su centro de la zaga en el Camp Nou a los dos centrales de los que más se fía Simeone: José María Giménez-Stefan Savic. No coinciden en un once titular desde hace once encuentros.

En el lateral derecho está la incógnita del once: Daniel Wass, recién fichado del Valencia, o Sime Vrsaljko. Hoy parece más lo segundo que lo primero, durante toda la semana fue al revés. En el izquierdo jugará Mario Hermoso, con la posibilidad que ofrece para diversificar la táctica con cuatro o con cinco hombres atrás.

Aún no está disponible Antoine Griezmann, que acumula un mes fuera por la recaída del 6 de enero de la lesión muscular que sufrió el 12 de diciembre. Es la única baja del Atlético, cuya referencia en la delantera será Luis Suárez, reencontrado con el Barcelona, el club en el que hizo historia, en el que marcó una época y del que es el tercer máximo goleador, y el Camp Nou, por primera vez ante el público que lo aclamó como azulgrana.

A su lado, dentro de las variantes tácticas que manejará el técnico jugarán Joao Félix, Thomas Lemar y Yannick Carrasco. No lo hará de principio Ángel Correa, a pesar de sus cuatro goles en tres jornadas.

Rodrigo de Paul y Koke Resurrección, en el centro del campo, donde Simeone recuperará en la convocatoria (no en el once inicial, salvo sorpresa) a Geoffrey Kondogbia y Marcos Llorente, tras dos encuentros o tres semanas fuera de competición; y Jan Oblak, en la portería, completan la probable alineación del Atlético, que necesita proseguir con el reencuentro consigo mismo. Lo exige su clasificación para la Liga de Campeones.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Gavi; Dembélé, Adama, Ferran Torres.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko o Wass, Savic, Giménez, Hermoso; Carrasco, De Paul, Koke, Lemar, Joao Félix; y Luis Suárez.

Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.15.