Rousaud: "El contrato con I3 Ventures no siguió los controles internos"

Barcelona, 11 feb (EFE).- El empresario Emili Rousaud, exvicepresidente institucional del FC Barcelona y llamado a declarar en marzo por el llamado caso 'Barçagate', asegura que el contrato con la empresa de redes sociales I3 Ventures "no siguió los controles internos de contratación del club", al no haber pasado por la comisión de adjudicaciones.

En declaraciones a Efe, Rousaud se ha referido así al ser preguntado sobre qué puede aportar su testimonio en la instrucción de este caso.

La fecha prevista para finalizar la instrucción del caso era el pasado 29 de enero, pero el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, encabezado por la juez Alejandra Gil, ha dado validez a las peticiones de prórroga de las defensas y la Fiscalía, de forma que quedan pendientes declaraciones de exdirectivos, entre ellas la de Rousaud, prevista para el 9 de marzo.

En relación a la denuncia de supuesta corrupción en el club que hizo este directivo en el año 2020, Rousaud ha insistido en que aquellas declaraciones se "amplificaron".

"Lo que yo declaré entonces y que se amplificó de forma diferente es que como la contratación de esta empresa de redes sociales no había pasado por la comisión de adjudicaciones, como ese contrato no siguió los controles internos del club, esa contratación podría no haberse hecho a precio de mercado o podría tener un objeto no lícito", ha añadido.

En esta línea, estima que su declaración ante la juez seguramente puede aportar "poca cosa": "¿Qué podré aportar? Una cosa que es un hecho objetivo. Que esto no cumplió con los protocolos internos de contratación del club (...) Diré sencillamente lo que sé, que es esto, porque no puedo declarar más que sobre los hechos que yo conozco".

"¿Puedo aportar algo más? No. Yo ignoro si es cierto lo que se ha publicado en prensa", en el sentido de que redes sociales manejadas por I3 Ventures se dedicaban a denigrar a algunos miembros del FC Barcelona, exjugadores, exentrenadores, expresidentes y futuros candidatos a las elecciones de 2021.

BALANCE DE LA JUNTA DE LAPORTA

Por otra parte, Rousaud, que fue precandidato a la presidencia del FC Barcelona en los comicios de 2021, cree que la Junta liderada por Joan Laporta "ha hecho muchas cosas bien".

"Ha puesto gente de la cantera que ha funcionado muy bien, está navegando en un entorno muy negativo y lo están haciendo francamente bien", ha opinado.

Con todo, pone dos pegas a su gestión: la marcha de Messi y quitar hierro al efecto de la pandemia sobre las cuentas del FC Barcelona.

Y es que Rousaud considera que, pese a su elevado salario, Messi generaba muchos ingresos y su marcha ha acabado penalizando la generación de caja.

En cuanto a la pandemia de la covid, lamenta que la Junta actual haya "quitado importancia" al peso que ha tenido la pandemia en la situación económica actual del Barça.

"No culpemos de todo a la Junta anterior, porque la pandemia tuvo más efecto que nada", ha opinado Rousaud, que, con todo, considera que en la etapa de Josep Maria Bartomeu "se hicieron cosas mal, como firmar contratos a muy largo plazo a jugadores y con salarios crecientes o fichar a jugadores a precios desmedidos".

Respecto a sus aspiraciones de futuro, se ha limitado a subrayar: "Yo lo que quiero es que el Barça vuelva a estar en el nivel que deba estar, y esto requerirá tiempo", aunque espera seguir viendo "buen fútbol", como en el partido ante el Atlético de Madrid.