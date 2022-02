Spaletti: "Son el Barcelona sin Messi, pero están en el camino para volver"

Nápoles, 23 feb (EFE).- El entrenador del Nápoles, Luciano Spaletti, dijo este miércoles que, a pesar de la marcha del argentino Leo Messi, "el Barcelona está en el camino para volver a ser el equipo que era".

"Son el Barcelona sin Messi, pero están en el camino para volver a ser aquel equipo, tienen jugadores muy talentosos. Para ganar tendremos que ser agresivos", señaló en la rueda de prensa previa antes de la vuelta de octavos de final de Liga Europa entre ambos conjuntos.

El técnico del Nápoles cree que no hay un equipo favorito para el choque de este jueves, pero que si son agresivos pueden vencer, aunque ve el partido "muy difícil".

"No hay favorito. Ambas partes queremos ganar antes de una prórroga. Quien no lucha no puede ganar. Hay que salir y tomar decisiones. El rival va a querer mandar, pero tenemos que mostrar que queremos llevar el ritmo del partido", expresó.

"Tenemos la fuerza para decidir y no podemos esperar que ellos propongan poco. Sería una seña de debilidad por nuestra parte", añadió.

El Nápoles desaprovechó la oportunidad de asaltar el liderato este lunes tras empatar a uno con el Cagliari, un equipo en descenso, en la Serie A.

"Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades. Habrá diferencias con el desarrollo del partido ante el Cagliari, donde no fuimos capaces de hacernos con el partido. Somos jugadores que juegan más con el balón por abajo más que por arriba", aclaró.

El equipo italiano acumula muchas bajas, especialmente en la zona del centro del campo, pero Spaletti se mostró confiado y aseguró que alineará un "equipo fuerte" con Lorenzo Insigne como titular.

"Se han recuperado Politano, Osimhen, Fabián... En estos partidos puede pasar de todo, pero podemos alinear un equipo fuerte. Insigne saldrá desde el inicio, jugador con personalidad y calidad para dirigir el partido", afirmó.

El nigeriano Victor Osimhen será la mayor amenaza ofensiva de los 'partenopei'. Spaletti alabó al nigeriano: "Osimhen es un jugador feroz. No es fácil seguirlo porque es muy rápido. Tendremos que jugar con el equipo corto porque tiene unas condiciones que no todo el mundo tiene".

El argentino Diego Armando Maradona estará muy presente en este encuentro entre dos equipos en los que militó. El técnico cree que 'El Pelusa' se pondrá del lado de los 'azzurri'

"Al final se pondrá de nuestra parte. Podemos ser un equipo digno de Maradona, que siempre estaba preparado para aplaudir el buen juego porque estaba acostumbrado a jugarlo", destacó.

Sobre el desgaste, mental y físico, que sufren los jugadores al disputar tantos partidos, Spaletti fue tajante: "Esto es el fútbol moderno, calendarios apretados".

"Todo sería más fácil si tuviéramos más jugadores y pudiéramos rotar, pero en este momento no es posible. Hay que contar con la fuerza de voluntad de los futbolistas, no hay tiempo para recuperarse. En este fútbol en cada partido hay que reaccionar de forma positiva", sentenció.