Ter Stegen: "Estoy tranquilo con mi rendimiento"

Redacción deportes, 23 feb (EFE).- El guardameta del Barcelona Marc-André ter Stegen aseguró este miércoles en Nápoles, estar "tranquilo" con su rendimiento y dijo ser consciente de las "muchas cosas" que está haciendo "bien", así como todo lo que puede mejorar.

En la rueda de prensa previa a los dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Nápoles, el arquero contestó a los críticos con su rendimiento en la presente temporada.

"Estoy seguro de que los resultados llegarán. En las últimas semanas, algunos de vosotros (periodistas) habéis escrito alguna cosa para echar más gasolina al fuego, y lo entiendo. Estoy analizando en cada partido en qué estoy mejorando. Estoy tranquilo con mi rendimiento porque hay muchas cosas que estoy haciendo bien y otras que puedo mejorar", señaló.

Y respondió a las informaciones que apuntan que todavía padece molestias de la última operación en la rodilla derecha: "Si estuviera mal de forma, no estaría en el campo porque tengo mucha responsabilidad. Si se diera el caso, no podría jugar y no podría estar haciendo esta rueda de prensa. Me encuentro bien".

En la misma línea que su situación individual se encuentra, según Ter Stegen, el Barcelona en lo colectivo, que según dijo "está en un buen momento" para afrontar con garantías el partido de este jueves contra el Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona.

"En las últimas semanas hemos dado un paso adelante y hemos mejorado en muchos aspectos. Estoy contento con el rendimiento de cada uno", remarcó.

El portero alemán se mostró optimista con la evolución del equipo, al afirmar que desde la llegada de Xavi al banquillo están jugando "mucho mejor que hace unos meses".

"Xavi tiene una idea muy clara de lo que queremos jugar. Cada entrenador tenía su idea. Estamos disfrutando de lo que hacemos, se nos ve y estoy seguro de que llegarán los resultados", dijo.

Sobre el Nápoles, Ter Stegen analizó que es un equipo con "mucha calidad" y prevé que tendrán que "sufrir" para conseguir el billete a los octavos de final.

En este sentido, negó que su equipo sea favorito para ganar al conjunto italiano, si bien admitió que la última victoria contra el Valencia "da tranquilidad" para afrontar el encuentro en el Estadio Diego Armando Maradona.