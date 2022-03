Laporta: "No ha habido ningún tipo de negociación con Haaland"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró este sábado que "no ha habido ningún tipo de negociación" con el delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland, cuando fue preguntado por si se había producido esta semana una reunión entre Xavi Hernández, entrenador del conjunto azulgrana, y el atacante.

"En el Barcelona no negociamos con el jugador. Cuando tengamos que negociar lo haremos con el Borussia Dortmund, si se da la circunstancia", expuso el dirigente en declaraciones a varios medios emitidas por las cadenas de radio 'Cope' y 'Ser'.

Primero desmintió la reunión entre Xavi y Haaland, aunque cuando fue preguntado de nuevo por ese asunto señaló: "No es de mi incumbencia. Yo me refiero a las negociaciones. No ha habido ningún tipo de negociación con Haaland".

"Si negociamos, negociaríamos con el Borussia Dortmund. Se está trabajando en muchos jugadores que pueden mejorar la plantilla la próxima temporada de acuerdo a lo que dice el entrenador, el cuerpo técnico y el director de fútbol, pero negociar con jugadores no lo hacemos. No ha habido ningún tipo de negociación con Haaland", insistió tras un acto con las peñas del Barcelona en Orihuela, en la víspera de enfrentarse al Elche.