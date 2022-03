Del Bosque: "A Xavi lo veo bien, tenía vocación de entrenador"

Madrid, 17 mar (EFE).- Vicente Del Bosque, exseleccionador español y exjugador del Real Madrid, declaró este jueves que a Xavi Hernández lo ve "bien" en su nueva faceta como entrenador del Barcelona y subrayó la "vocación" que siempre mostró para iniciar una carrera en los banquillos al retirarse como jugador.

Del Bosque, seleccionador español entre 2008 y 2016, coincidió con Xavi Hernández en el combinado nacional, con el que logró una Eurocopa y un Mundial.

"A Xavi lo veo bien. La experiencia que ha adquirido años atrás la está plasmando como entrenador. Tiene experiencia, conocimiento y lo hará bien. Además siempre demostró interés en ser entrenador, tenía vocación", dijo Del Bosque, que acudió al 'Desafío Nacex', un torneo de pádel entre exjugadores del Real Madrid y Barcelona, antes del clásico liguero que disputarán la próxima jornada.

"No sé quién ganará el partido. Lo que me cuesta decir es que no tiene aspiraciones de ganar la Liga el Barcelona. Real Madrid y Sevilla son los que tienen más opciones, pero en el fútbol hay que tener mucha cautela", confesó.

"Lo que sí que creo que una alegría es el rendimiento de los equipos españoles en Europa. Es una alegría porque el fútbol español ha tenido años de mucha hegemonía y demuestra que sigue ahí arriba. Tenemos clubes muy fuertes y se está demostrando", concluyó.