Dest, con una lesión en un bíceps femoral, se perderá el clásico

Barcelona, 18 mar (EFE).- El jugador estadounidense Sergiño Dest padece una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y se perderá el clásico de este domingo (21.00 horas) contra el Real Madrid, informó este viernes el Barcelona en un comunicado.

El lateral derecho se lesionó este jueves en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa contra el Galatasaray (1-2) y, tras regresar este viernes en Barcelona, fue sometido a las pruebas médicas que han confirmado el alcance de la lesión.

En el comunicado, el Barça no precisó el tiempo de baja, pero su presencia este domingo en el Santiago Bernabéu está descartada. De esta manera, todo apunta a que el brasileño Dani Alves, que no jugó ante el conjunto turco al no estar inscrito en la Liga Europa, ocupará el lateral derecho.

La baja de Dest es especialmente sensible con vistas al partido de ida de la eliminatoria de los cuartos de final contra el Eintracht Fráncfort del próximo 7 de abril.

De no recuperarse para ese partido, Xavi debería recurrir a una solución de urgencia, como situar a los centrales Ronald Araujo u Óscar Mingueza en el carril derecho de la defensa.