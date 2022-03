Butragueño: ?No hemos tenido la noche?

Madrid, 20 mar (EFE).- Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, se mostró impotente ante la goleada que sufrió su equipo frente al Barcelona (0-4) tras ?no? tener ?la noche? ante un rival que, calificó, hizo ?un gran partido? y fue ?muy efectivo en ataque?.

?No hemos tenido la noche. Han hecho un gran partido y han sido muy efectivos en ataque. Han hecho un partido completo y no hemos tenido la noche. Lo sentimos por nuestra afición, pero no ha podido ser?, dijo en Movistar+ tras el partido.

?Esperábamos a un gran Barcelona porque las últimas semanas han ofrecido un rendimiento muy alto. El hecho de llevar tantos puntos de ventaja no ha sido una excusa. No nos ha salido y a ellos sí. A lo largo de la temporada puedes tener una mala noche?, completó.

Un Butragueño que lamentó una ocasión de Vinicius que, para él, pudo cambiar el devenir del encuentro.

?Si hubiéramos marcado en la jugada de Vinicius, que hubiese sido el 1-1, quizá sería distinto. Y luego nos marcan el 0-2. Al salir del descanso nos meten dos goles rápidos y ahí se acaba el partido. Hay un aspecto psicológico también?, valoró.

Además, no quiso valorar las decisiones del técnico italiano Carlo Ancelotti para sustituir al francés Karim Benzema, quien no pudo participar por una lesión en el gemelo izquierdo.

?No entramos nosotros. La plantilla tiene recursos suficientes para jugar un partido como hoy y poder ganar. Sabemos lo que significa Benzema para nosotros, pero somos el Madrid y jugando en el Bernabéu, salga con salga, creemos que tenemos un equipo competitivo. Pero hoy el partido no ha ido como queríamos?, aseguró.

Esso sí, Butragueño quiso transmitir calma a pesar de la abultada derrota frente al Barcelona.

?Hoy queríamos ganar ante nuestra gente y es una pena, pero cuando no se gana hay que tener tranquilidad. Estos jugadores nos están dando mucho. Hoy no ha salido el partido y esto puede suceder. Y está. Tenemos nueve finales por delante en la Liga. Hay que seguir?, concluyó.