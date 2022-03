La renovación de Dembélé: lo que le pide al Barça y los contactos con el PSG

Parada desde el pasado mes de enero, Xavi ha sido determinante para que pase sus últimos seis meses de contrato en el Barcelona sobre el campo

El final de temporada se aproxima y el futuro de Dembélé sigue en el aire. Xavi ha propiciado que el francés pase sus últimos seis meses de contrato sobre el césped, al contrario de lo que pretendía la planta noble del FC Barcelona el pasado mes de enero, cuando el caso se enquistó y sus intentos de renovación se frenaron en seco hasta la fecha. Un gesto que en el Camp Nou esperaba tener respuesta por parte del futbolista y su agente, aunque esta no ha llegado y, por el momento, tampoco se espera.

Dembélé sigue transmitiendo en el vestuario que su deseo es seguir como azulgrana, pero su agente no ha llamado al club y todos saben que mientras más pase el tiempo más complicado será cerrar un acuerdo. Es cierto que el futbolista francés está ahora más contento que nunca en Barcelona y en el club, pero las reglas del fútbol son las que son y el mercado manda. Dembélé tiene la sartén por el mango y el Barça no está dispuesto a dar ningún paso en falso para retener al francés.

En primer lugar, porque tampoco están las arcas del club para tirar cohetes. Y como muestra, el límite salarial que presenta en LaLiga tas el mercado de enero. Más de 140 millones de euros en negativo que le colocan como el peor club de Primera y Segunda división en ese aspecto, amén de ser el único al que Tebas le ha permitido ese saldo negativo.

Por otro lado, también, está el orgullo. Y es que en el Barça están convencidos de que el futbolista, o más bien su agente, le volverá a pedir un salario multimillonario y 20 millones de euros en concepto de prima de fichaje, al quedar libre. Ni las arcas del FC Barcelona están hoy por hoy para esas exigencias ni en el área deportiva del club consideran que Dembélé esté hoy por hoy en ese valor de mercado.

Es decir, que las cartas están marcados. Será Dembélé y su entorno quienes tendrán que abrir la negociación de nuevo si realmente quiere quedarse en Barcelona, aunque Laporta y los suyos están convencidos de que eso no ocurrirá.

El PSG y Dembélé, muy cerca

¿Por qué no da Dembélé el primer paso? Esa es la pregunta que se hacen muchos culés. La respuesta, según entienden en el club, es que el galo ya lo tiene hecho con el PSG. El conjunto parisino no fue a por Dembélé en enero en su idea de no abonar ni un euro por un futbolista que en seis meses quedaba libre. Algo lógico, pero no tanto que el propio Dembélé rechazara negociar con Tottenham y Chelsea el pasado mercado, cuando los dos clubes se interesaron poco antes del cierre. Una postura que refuerza la creencia existente en las oficinas del FC Barcelona: 'Dembélé lo tiene 'cerrado' con el PSG.

En el Barça son conscientes, también, según informa Sport, de que el entorno de Dembélé ha mantenido varios contactos en París, lo que escama aún más. Por no hablar, también, de las necesidades del conjunto parisino de reforzarse este verano. Mbappé se marcha y necesitan pólvora arriba. Con Haaland, que no quiere jugar en Francia, descartado, el PSG no vería mala opción a Dembélé para reforzar su ataque. Y es que Di María también dice adiós.