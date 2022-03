Laporta asegura que la guerra de Ucrania "obliga a repensar" el Espai Barça

Barcelona, 26 mar (EFE).- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se mostró preocupado por el impacto económico de la guerra de Ucrania que, según dijo, "obliga a repensar" el Espai Barça, cuya financiación de hasta 1.500 millones de euros fue aprobada el pasado diciembre por los socios de la entidad en una consulta vinculante.

En una entrevista con El Periódico, el máximo mandatario del Barça alertó del aumento del precio de los materiales a raíz del conflicto bélico y del posible incremento de los tipos de interés, y admitió que el club catalán deberá entablar conversaciones con Goldman Sachs, el fondo de inversión con el que se acordó la financiación del proyecto.

"Nos encontramos que los materiales han subido un 25%, los tipos de interés está previsto que también suban, debemos conversar con Goldman Sachs", afirmó Laporta, quien puntualizó que en este contexto "nos obliga a repensar" el proyecto.

En una consulta telemática celebrada el pasado mes de diciembre, los socios del Barcelona aprobaron por 42.693 votos a favor (87,8%), 5.055 en contra (10,4%) y 875 en blanco (1,8%) una financiación de hasta 1.500 millones de euros para remodelar el Camp Nou, construir un nuevo Palau Blaugrana y crear el Campus Barça.

La cantidad prestada por el fondo de inversión está prevista que se devuelva en 35 años, con cinco de carencia, gracias a los ingresos del propio Espai Barça.

En este sentido, Laporta admitió que existe la posibilidad de reestructurar el presupuesto del proyecto dependiendo de los efectos provocados por el contexto político y económico.

"No podemos olvidar que hay una guerra y que tiene un impacto económico importante. Y la institución está por delante de todo" recordó.

Si en diciembre de 2021 los socios aprobaron la financiación del Espai Barça el próximo 3 de abril los compromisarios están llamados a aprobar el acuerdo de patrocinio con Spotify en una asamblea extraordinaria.

El club azulgrana ha abierto a los socios la posibilidad de conocer más detalles de la alianza con la multinacional de reproducción de música por 'streaming', si bien no ha dado a conocer las cifras debido a una cláusula de confidencialidad del contrato.

"Yo estoy explicando que estamos con Spotify, que se sabe qué es, y lo único que no puedo explicar es lo que me gustaría que es la parte económica. Yo entiendo que los socios digan: ?oye, que quiero saber de cuánto es??. Yo no tengo ningún problema en decirlo, pero estamos bajo un compromiso de confidencialidad", defendió.

Más allá de estas dos cuestiones institucionales, el presidente también celebró el buen momento deportivo del primer equipo de fútbol tras la victoria en el Santiago Bernabéu, donde el técnico Xavi Hernández "hizo jugar al equipo con nuestro estilo genuino", opinó.

También habló de la planificación deportiva con vistas al próximo curso y enfrió el posible fichaje del noruego Erling Haaland por el Barcelona, mientras que calificó como "parte del show business" del fútbol un eventual interés en el delantero del París Saint-Germain Kylian Mbappé.

"No haremos una operación que perjudique aún más la economía del Barça. Hasta el 2023 no estará saneada. Y aunque estuviera saneada, no haríamos según qué operaciones por un criterio deportivo y moral, diría", respondió al ser preguntado por Haaland. EFE

vmc/ea